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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 16:33

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın son gününde elenen ve birinci olan ismi açıklıyor. Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim bugün de belli oldu. Hafta içi her gün öğlen saat 13.00'de yayınlanan yemek programının takipçileri Gelinim Mutfakta puan durumu konusunda sorgulamalarını sürdürüyor. Geçen hafta yaşanan diskalifiye ardından heyecan giderek yükselirken "Gelinim Mutfakta kim elendi?" sorusu yanıt arıyor. Peki, 8 Nisan 2022 bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu ile belirlenen birinci ve elenen isim bugün de belli oldu. Haftanın son yemekleri yapıldı ve puanlandı. Gelinim Mutfakta 905. Bölümde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Miyase Türkel-Sevilay Başar, Öykü Topaloğlu-Gülümser Topaloğlu ve Damla Saçıkara-Nuray Gülap takımları yarıştı. En yüksek puanı almak için yarışan Gelinim Mutfakta yarışmacıları büyük bir hayran kitlesine sahip. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Öykü, Yeşim, Miyase ve Damla bugün de altınların sahibi olmak için yarıştı. Geçen hafta Hasret yarışmadan ayrıldığı için eleme olmadı. Ancak bu hafta bir elenen yarışmacı oldu.

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Öykü" oldu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yarışmacılar arasından en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi Miyase oldu.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 NİSAN 2022

Miyase 82

Damla 55

Yeşim 72

Öykü 54

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yarışmasının geçen hafta yayınlanan final bölümünde bir önceki gün Hasret yarışmadan ayrıldığı için eleme gerçekleşmedi.

Geçen finalde haftanın birincisi Damla oldu. Sıralama şöyle devam etti:

DAMLA

YEŞİM

MİYASE

ÖYKÜ

SON DAKİKA