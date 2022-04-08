Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Öykü, Yeşim, Miyase ve Damla bugün de altınların sahibi olmak için yarıştı. Geçen hafta Hasret yarışmadan ayrıldığı için eleme olmadı. Ancak bu hafta bir elenen yarışmacı oldu.

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Öykü" oldu.