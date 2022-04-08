Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 8 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın son gününde elenen ve birinci olan ismi açıklıyor. Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim bugün de belli oldu. Hafta içi her gün öğlen saat 13.00'de yayınlanan yemek programının takipçileri Gelinim Mutfakta puan durumu konusunda sorgulamalarını sürdürüyor. Geçen hafta yaşanan diskalifiye ardından heyecan giderek yükselirken "Gelinim Mutfakta kim elendi?" sorusu yanıt arıyor. Peki, 8 Nisan 2022 bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu…