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Haberler Yaşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 20.04.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 17:43

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Show TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerini Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin 20 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 36. Bölümünde, Servet'in yakayı ele vermesi tüm sırları açığa çıkarırken Songül Yörük'ün kim olduğunu öğrenir. Sadi ise Songül'e kendini affettirmeye çalışır. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde Derya, Mert'in çıkan test sonuçlarıyla hayatının şokunu yaşarken Mert babasının kim olduğunu öğrenmeden Derya'yla konuşmamaya karar verir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE!

İşte 20 Nisan 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Servet'in yakayı ele vermesi tüm sırları açığa çıkarırken Songül de Yörük'ün gerçekte kim olduğunu öğrenir.

Sadi, çok kırılan ve üzülen Songül'e kendini affettirmeye çalışır. Sadi'ye gelen yardım eli ise küçük bir mucizeden olur.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Derya, Mert'in çıkan test sonuçlarıyla hayatının şokunu yaşar.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Mert babasının kim olduğunun cevabını almadan Derya'yla konuşmamaya karar verir. Arada kalan Gizem ise Mert ve Derya arasındaki iletişimi kurarken Asuman her zamanki gibi bu iletişimi koparmak için elinden geleni yapar.

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