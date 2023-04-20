Gelsin Hayat Bildiği Gibi 36. bölüm izle: Songül Yörük’ün Sadi olduğunu öğreniyor! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Servet'in yakayı ele vermesi tüm sırları açığa çıkarırken Songül de Yörük'ün gerçekte kim olduğunu öğrenir.

Sadi, çok kırılan ve üzülen Songül'e kendini affettirmeye çalışır. Sadi'ye gelen yardım eli ise küçük bir mucizeden olur.