Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Show TV yayın akışı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Her Perşembe günü Show TV ekranlarında yayımlanan yapımın yayınına Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ara verilmiş ve arama kurtarma çalışmaları ekranlara getirilmişti. Yeni hafta ile beraber Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı gibi sorular yanıt arıyor. Bazı kanallarda yapımlar ekranlara dönmeye başladı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı yok mu? İşte, 23 Şubat Show TV yayın akışı…