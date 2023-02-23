Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Show TV yayın akışı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle televizyonda bütün dizi yayınlarına ara verilmişti. Bazı diziler yayın hayatına dönerken her Perşembe akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu soruları ile araştırılıyor. Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk'in yer aldığı yapım sevenleri tarafından 23 Şubat Show TV yayın akışı ile sorgulanıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman, bugün var mı, açıklama geldi mi soruları yanıt arıyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu hafta var mı, neden yok? İşte, merak edilenler…