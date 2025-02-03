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Genç mühendis Ecem Sultan TIR'ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:53
Genç mühendis Ecem Sultan TIR'ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!
İstanbul Pendik'te geçtiğimiz kasım ayında, scooter ile işe giderken TIR çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı'nın (28) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianameye, bilirkişi raporunun can yakan detayları damga vurdu. TIR'ın genç kadına çarpıp 43 metre sürüklediği, sağ tekeriyle kadını altına alarak üzerinden geçip ezdiği ifade edilirken, sürücü Hasan Furkan Çolak asli kusurlu bulundu. Hayatını kaybeden genç kadının da tali kusurlu bulunduğu iddianamede şoförün 6 yıla kadar hapsi istendi.