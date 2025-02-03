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Haberler Yaşam Genç mühendis Ecem Sultan TIR'ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:53

Genç mühendis Ecem Sultan TIR'ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz kasım ayında, scooter ile işe giderken TIR çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı'nın (28) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianameye, bilirkişi raporunun can yakan detayları damga vurdu. TIR'ın genç kadına çarpıp 43 metre sürüklediği, sağ tekeriyle kadını altına alarak üzerinden geçip ezdiği ifade edilirken, sürücü Hasan Furkan Çolak asli kusurlu bulundu. Hayatını kaybeden genç kadının da tali kusurlu bulunduğu iddianamede şoförün 6 yıla kadar hapsi istendi.

ARZU KAYA
Genç mühendis Ecem Sultan TIR’ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!

Korkunç kaza geçen kasım ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı (28), sistem mühendisi olarak çalıştığı Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketine gitmek için evden çıktı.

Genç mühendis Ecem Sultan TIR’ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!

TIRLA SCOOTER'A ÇARPTI, SÜRÜKLEDİ

Genç kadın scooter ile yolda giderken Hasan Furkan Çolak (24) idaresindeki tır Çamlı'ya çarptı. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

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Genç mühendis Ecem Sultan TIR’ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!

Gözaltına alınan sürücü genç kadını görmediğini belirterek, "Araçların ısrarlı kornasıyla durdum. Kör noktada olduğu için görmemiştim. Kusurumun olduğunu düşünmüyorum" dedi. Tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Genç mühendis Ecem Sultan TIR’ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!

KANDA ALKOL ÇIKMADI

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin bir lojistik şirketine ait tırla seyir halindeyken, aynı şeritte seyreden scooter sürücüsü kadına tırın sağ ön kısmıyla çarpıp sürüklediği ifade edildi. Şüpheli ve hayatını kaybeden kadından alınan kan örneklerinde alkol veya uyuşturucu, uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi.

Genç mühendis Ecem Sultan TIR’ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!

CAN YAKAN DETAYLA KUSURLAR SIRALANDI

Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği ancak incelenen kamera görüntüleri üzerine alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu anlatılan iddianamede, hayatını kaybeden kadının ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

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