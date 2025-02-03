Genç mühendis Ecem Sultan TIR’ın altında feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu kahretti!

CAN YAKAN DETAYLA KUSURLAR SIRALANDI



Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği ancak incelenen kamera görüntüleri üzerine alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu anlatılan iddianamede, hayatını kaybeden kadının ise tali kusurlu olduğu belirtildi.