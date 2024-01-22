Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor

Amber, başlangıçta özgüven eksikliği yaşayan ve kendini onaylanmış veya güzel hissetmeyen bir durumdaydı. Sevgilisi Rowdy'nin destek çabalarına rağmen, yemek yeme dürtüsüne karşı koyamadığı için ilişkileri bir dizi zorlukla karşılaştı.