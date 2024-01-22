Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:57

Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor

Sadece 24 yaşında olan ve kilosu 300'e ulaşan genç kız Amber Rachdi, yaşamında önemli bir dönemeçle dünya çapında tanındı. Doktorunun "genç yaşta ölebilirsin" uyarısıyla karşılaştıktan sonra, genç kadın 200 kilonun üzerinde kilo verme çabalarıyla dikkat çekti. ABD'de yaşanan bu etkileyici hikayede, genç kadının elde ettiği yeni görüntü izleyenleri hayran bıraktı. İşte, Amber Rachdi'nin yenilenmiş hali ve yaşam öyküsü...

Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor

ABD'de geçen bu etkileyici hikayede, genç kadının elde ettiği güzel sonuçlar görenleri adeta şaşkına çevirdi. 24 yaşındaki genç kadın, aşırı kilolu olması nedeniyle hayatını adeta kâbus gibi yaşamaktaydı. Doktorunun "genç yaşta ölürsün" uyarısı üzerine, Amber Rachdi'nin çabaları sonucunda 200 kilonun üzerinde kilo verdiği görüldü. Genç kadının hikayesi, benzer sorunlarla baş etmeye çalışan birçok kişiye umut kaynağı oldu. İşte, kısa sürede yaşadığı kilo kaybıyla adeta baştan doğan genç kadının etkileyici öyküsü...

Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor

Dr. Younan Nowrazadan'ın rehberliğinde birçok kişi, sağlıklarında olumlu gelişmelere ve hayatlarında önemli fiziksel değişikliklere tanık oldu. Bu kişilerden biri de Amber Rachdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor

Amber, başlangıçta özgüven eksikliği yaşayan ve kendini onaylanmış veya güzel hissetmeyen bir durumdaydı. Sevgilisi Rowdy'nin destek çabalarına rağmen, yemek yeme dürtüsüne karşı koyamadığı için ilişkileri bir dizi zorlukla karşılaştı.

Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor

Ancak, "My 600-lb Life" adlı program, Amber'a korkularıyla yüzleşmesi ve kilo verme hedefine ulaşma şansı tanıdı. Bugün, Amber muazzam bir değişim geçirerek tanınmaz bir görünüme sahip.

Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor

Amber Rachdi, 22 Haziran 1990 tarihinde Oregon'un Troutdale şehrinde doğdu. Fas-Amerikan kökenlidir ve beş yaşından itibaren aşırı kilolu olarak mücadele etti. Zamanla kilosu 160 lb (75kg) seviyesine ulaştı. Yaş aldıkça ve büyüdükçe, 30 dakikadan fazla ayakta durma konusunda zorlanmaya başladı.

SON DAKİKA