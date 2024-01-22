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Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
11:57
Genç yaşta öleceğini öğrendi tam tamına 200 kilo verdi! Şimdiki halini görenler şoke oluyor
Sadece 24 yaşında olan ve kilosu 300'e ulaşan genç kız Amber Rachdi, yaşamında önemli bir dönemeçle dünya çapında tanındı. Doktorunun "genç yaşta ölebilirsin" uyarısıyla karşılaştıktan sonra, genç kadın 200 kilonun üzerinde kilo verme çabalarıyla dikkat çekti. ABD'de yaşanan bu etkileyici hikayede, genç kadının elde ettiği yeni görüntü izleyenleri hayran bıraktı. İşte, Amber Rachdi'nin yenilenmiş hali ve yaşam öyküsü...