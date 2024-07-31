Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:26
Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamı!
Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal öldü mü haberleri gündemde. 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal'ın ölüm haberi sabah saatlerinde gündeme geldi. Peki, Genco Erkal öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, Usta tiyatrocu Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamı!