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Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:26

Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamı!

Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal öldü mü haberleri gündemde. 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal'ın ölüm haberi sabah saatlerinde gündeme geldi. Peki, Genco Erkal öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, Usta tiyatrocu Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamı!

Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın hayatı ve yaşamı!

Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal sabah saatlerinde x platformundan bir şiir yayınladı. "Hoşça kalın" diye mısralara başlayan şiir ile sevenlerine veda paylaşımı yapan usta sanatçı için "Genco Erkal öldü mü?" haberleri son dakika gündeme geldi. Peki, Genco Erkal öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamına dair merak edilenler.

Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın hayatı ve yaşamı!

GENCO ERKAL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan Bir süredir kan kanseri ile mücadele ediyordu.

Kansere yenik düşen Usta sanatçı sabaha karşı vefat etti. Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın hayatı ve yaşamı!

Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu resmi hesabından sabaha karşı paylaşılan şiir de sevenlerini üzdü.

Paylaşımda şu şiir yer alıyordu:

"Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez... Tek hecesiz elveda."

Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın hayatı ve yaşamı!

USTA TİYATROCU GENCO ERKAL'IN HAYATI VE YAŞAMI!

Genco Erkal (28 Mart 1938, İstanbul - 31 Temmuz 2024), Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur.

1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın hayatı ve yaşamı!

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

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