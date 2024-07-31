Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Genco Erkal’ın hayatı ve yaşamı!

Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal sabah saatlerinde x platformundan bir şiir yayınladı. "Hoşça kalın" diye mısralara başlayan şiir ile sevenlerine veda paylaşımı yapan usta sanatçı için "Genco Erkal öldü mü?" haberleri son dakika gündeme geldi. Peki, Genco Erkal öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, Genco Erkal'ın hayatı ve yaşamına dair merak edilenler.