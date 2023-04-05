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Haberler Yaşam Genel af var mı 2023? 7. yargı paketi ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:02

Genel af var mı 2023? 7. yargı paketi ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

Genel af 2023 son dakika haberleri vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. 7'nci Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinden sonra genel af çıkacak mı, gelecek mi, var mı gibi sorular yanıt aramakta. 7. yargı paketleri yayımlanmasından beri "Mahkumlara genel af çıkacak mı, infaz iyileştirme nedir, kimlere af çıkacak?" konusu gündemdeki yerini koruyor. Mahkum aileleri ve yakınları, genel af 2023 için araştırmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminde 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Peki, genel af var mı, gelecek mi? 7. Yargı paketi ile genel af çıkacak mı? İşte detaylar

Genel af var mı 2023? 7. yargı paketi ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getiriliyor. Ticari uyuşmazlıklar bakımından, taraf avukatları ve arabulucunun birlikte imzaladığı anlaşma belgesinin, 'icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın' ilam niteliğinde belge sayılacağı kabul ediliyor.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler yapılıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 193'üncü maddesinde değişiklik yapılarak, 'mahkumiyet' kararının yanı sıra 'ceza verilmesine yer olmadığı' ve 'güvenlik tedbiri' kararlarının verilebilmesi için de sanığın sorgusunun yapılması şartı getiriliyor.

HASTA VE KADIN MAHKUMLARA İNFAZ DÜZENLEMESİ: Engellilik sebebiyle bakıma muhtaç veya ağır bir hastalığa düçar (yakalanmış) 18 yaşını doldurmamış çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezasına mahkum edilen kadın hükümlülerin cezalarının infazının, belirli yükümlülükler altında 1 yıla kadar ertelenebilmesine, ertelemenin 6 aylık periyotlarla 2 yıl daha uzatılabilmesine imkan tanınıyor.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru unvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınıyor.

Kamu veya özel hukuk tüzel kişisi ayrımı kaldırılarak, tüm tüzel kişilerin, maddede düzenlenen idari yaptırımlar bakımından sorumluluğu kabul edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Asliye Ticaret Mahkemelerinde tek hakimle ve basit yargılama usulüne göre görülen uyuşmazlıklara ilişkin parasal sınır 500 bin Türk Lirasından 1 milyon Türk lirasına çıkarılıyor.

Öte yandan, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerini 'hafta içi' gerçekleştirecek uzman veya öğretmenlere, dosya bazlı ödeme yapılması sağlanıyor.

Genel af var mı 2023? 7. yargı paketi ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

7'nci Yargı Paketi'nin gündemdeki yerini almasıyla birlikte genel af 2023 tekrardan araştırılmaya başlandı. Pandemi döneminde 120 bin açık ceza mahkumu izne gönderilmişti. Bu noktada yargı paketinin paylaşılmasıyla birlikte genel af çıkacak mı, gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte genel af son dakika haberleri

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Genel af var mı 2023? 7. yargı paketi ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

2023 MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

7. Yargı paketi içerisinde mahkumlara genel af çıkarılmasına ilişkin bir madde veya düzenleme bulunmuyor.

Genel af var mı 2023? 7. yargı paketi ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

7. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

7'nci Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi ile; Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.

Genel af var mı 2023? 7. yargı paketi ile mahkumlara genel af çıktı mı, çıkacak mı, gelecek mi?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanıyor. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getiriliyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanıyor.

'Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, uyuşturucu madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştiriliyor. TCK'nın ilgili maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında bu suçtan dolayı denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri verilen şüpheliyle ilgili olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce; tedaviye tabi tutulmak, belirlenen programlara katılmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmaktan yasaklanmak, belirlenen yer veya bölgelere gitmemek, bir bölgede denetim veya gözetim altında bulunmak, eğitim kurumuna, eğitim programına veya mesleki uğraşlarına ilişkin eğitime devam etmek, belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmak, gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılmak, silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek, her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek, yükümlülüklerinden en az 3 veya daha fazlasına karar verilecek.

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