Koronavirüs salgınında risk teşkil etmekte olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar uzunca bir süredir sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarı çıkamıyordu. Yayımlanan genelgeye göre yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde ikametlerine yürüme mesafelik alanlardan uzaklaşmaması şeklinde izinli olan vatandaşlar tam kapanma süreciyle beraber detayları merak ediyor. Bu kapsamda "Tam kapanmada 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve izin saatlerine dair merak edilen o detaylar…