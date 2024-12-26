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Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:48

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! GİB 820 uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 820 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak alımlar için Ölçme Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yazılı sınav uygulaması yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! GİB 820 uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilan kapsamında 820 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırası göz önünde bulundurularak en fazla 5 ili tercih edebilecek. Peki, GİB personel alımı ne zaman, şartları neler, sınav hangi tarihte düzenlenecek? İşte, ayrıntılar...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! GİB 820 uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 820 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 820 Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! GİB 820 uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Gelir Uzman Yardımcısı alımı sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi 19 Mart 2025 olarak belirlendi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! GİB 820 uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPIALACAK?

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK! GİB 820 uzman yardımcısı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları

taşımak,

- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan'dan göç dahil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.

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