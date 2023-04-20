Giresun bayram namazı saati! 21 Nisan 2023 Giresun’da Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'na saatler kala milyonlarca vatandaş il il bayram namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile namaz vakitleri belli olurken vatandaşlar kendi yaşadıkları illerin saatlerine göre bayram namazını kılacaklar. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Diyanet'in resmi sitesinden il il yayınlanan bayram namazı saatlerine göre; Giresun bayram namazı saati 2023 de belli oldu. Peki; Giresun'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Giresun bayram namazı saati 2023.