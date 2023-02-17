Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 13:28

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler için Cuma namazı ile gıyabi cenaze namazı da kılınacak. 81 ilde gerçekleşmesi eda edilmesi beklenen namazlarla birlikte gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi sorulara yanıt aranmaya başladı. Miraç Kandilinin idrak edildiği bu özel günde depremde hayatını kaybedenler için de dua edilecek. Peki, gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, camide kılınır mı, kimler için kılınır? İşte, kılınışı…

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Diyanet açıklaması ile bugünkü Cuma namazı ile depremde hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılınacağı da açıklandı. Açıklamaya göre depremzedelerin barındığı toplu alanlarda da kandil gecesi için Kuran-ı Kerim okunacak. İslam alemi gıyabi cenaze namazı kılınışı hakkında araştırmalara başladı. Peki, gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, kimler için kılınır? İşte, detaylar…

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINIŞI

Diyanet tarafından paylaşılan açıklama şöyle:

Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resulullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necaşi'nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhari, Cenaiz, 55; Müslim, Cenaiz, 63).

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

Olayda hazır bulunan Cabir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.s.), Necaşi'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım" (Buhari, Cenaiz, 54) Yine, Resulullah'ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhari, Cenaiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir (Buhari, Cenaiz, 56).

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı rüku ve secdesi bulunmayan bir namazdır. Bu namazdaki rükunlar kıyam ve tekbirdir. Cenaze namazında iftitah tekbiri ile birlikte tam 4 tekbir bulunur. Selam vermek ise vaciptir. Bu namazın sünnetleri Allah'a hamd ve sena etmek, Peygamber'e salat ve selam getirmek, hem ölüye hem Müslümanlara dua etmektir. Cenaze namazı kılmak için cenazeye, kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve ardından niyet edilir.

Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

Cenaze namazı cenazeye yani kıbleye karşı durulup saf bağlandıktan sonra niyet edilmesiyle kılınmaya başlanır. İmam ve cemaat tekbir ederek ellerini bağlarlar. Tekbirin ardından imam ve cemaat Sübhaneke duasını "ve celle senaüke" cümlesi ile birlikte okurlar. Ardından imam ellerini kaldırmayarak tekrar tekbir alır ve cemaat de içerisinden tekbir alır. Herkes içerisinden "salli ve barik" dualarını okur. İmam tekrar aynı şekilde tekbir alır ve bu kez cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyenler ise Fatiha suresini ya da başka bir duayı okurlar. Daha sonra aynı şekilde tekrar tekbir alınır ve selam verilir. Cenaze namazı bu şekilde kılınır.

SON DAKİKA