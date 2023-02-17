Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler için Cuma namazı ile gıyabi cenaze namazı da kılınacak. 81 ilde gerçekleşmesi eda edilmesi beklenen namazlarla birlikte gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi sorulara yanıt aranmaya başladı. Miraç Kandilinin idrak edildiği bu özel günde depremde hayatını kaybedenler için de dua edilecek. Peki, gıyabi cenaze namazı nasıl niyet edilir, camide kılınır mı, kimler için kılınır? İşte, kılınışı…