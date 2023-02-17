Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, kimler için kılınır?

Cenaze namazı cenazeye yani kıbleye karşı durulup saf bağlandıktan sonra niyet edilmesiyle kılınmaya başlanır. İmam ve cemaat tekbir ederek ellerini bağlarlar. Tekbirin ardından imam ve cemaat Sübhaneke duasını "ve celle senaüke" cümlesi ile birlikte okurlar. Ardından imam ellerini kaldırmayarak tekrar tekbir alır ve cemaat de içerisinden tekbir alır. Herkes içerisinden "salli ve barik" dualarını okur. İmam tekrar aynı şekilde tekbir alır ve bu kez cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyenler ise Fatiha suresini ya da başka bir duayı okurlar. Daha sonra aynı şekilde tekrar tekbir alınır ve selam verilir. Cenaze namazı bu şekilde kılınır.