Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:31

GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?

Gizem Örge Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarında oynayan Türk millî voleybolcudur. 2021 tarihinden beri Fenerbahçe'de libero olarak oynamaktadır. Türkiye İtalya maçı öncesinde milli voleybolcu yaşı, boyu, nereli olduğu gibi bilgilerle tekrar gündem geldi. Peki, Gizem Örge kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte, biyografisi!

GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?

Miilli voleybolcu Gizem Örge gündemde. Başarılı oyunculuğu ve kariyeriyle adından söz ettiren Örge, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de libero olarak forma giyen başarılı oyuncu Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nda forma giymektedir. Peki, Gizem Örge kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?

GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?

GİZEM ÖRGE KİMDİR?

Hatice Gizem Örge Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'de libero olarak oynayan Türk millî voleybolcu.

Daha öncesinde; Batıkent Kültür Spor Kulübü/Ankara Eczacı Spor Kulübü, Nilüfer Belediyespor ve VakıfBank'ta oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?

GİZEM ÖRGE NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

26 Nisan 1993 doğumlu olan Gizem Örge 31 yaşındadır.

Ordu Mesudiyeli olan milli voleybolcu 2017 yılında oyuncu Cavit Çetin Güner ile evlenmişti ancak çift 2019 yılında ayrıldılar.

GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?
GİZEM ÖRGÜ BOYU KAÇ?
Gizem Örge 1.70 cm boyunda ve 57 kilodadır.

ve bekardır.

GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?

KARİYERİ

  • Türkiye Batıkent Kültür Spor Kulübü/Ankara Eczacı Spor Kulübü (2006-09)
  • Türkiye Nilüfer Belediyespor (2009-13)
  • Türkiye VakıfBank (2013-21)
  • Türkiye Fenerbahçe (2021-günümüz)
SON DAKİKA