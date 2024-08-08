Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
16:31
GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?
Gizem Örge Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarında oynayan Türk millî voleybolcudur. 2021 tarihinden beri Fenerbahçe'de libero olarak oynamaktadır. Türkiye İtalya maçı öncesinde milli voleybolcu yaşı, boyu, nereli olduğu gibi bilgilerle tekrar gündem geldi. Peki, Gizem Örge kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte, biyografisi!