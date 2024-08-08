GİZEM ÖRGE KİMDİR? Filenin Sultanları Gizem Örge kaç yaşında, hangi takımda, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?

Miilli voleybolcu Gizem Örge gündemde. Başarılı oyunculuğu ve kariyeriyle adından söz ettiren Örge, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de libero olarak forma giyen başarılı oyuncu Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nda forma giymektedir. Peki, Gizem Örge kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi, eşi kim?