Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”

"Çok fazla olmasa da on yılı aşkın bir süre boyunca almaya devam etmek, vücut kıllarımın daha kalın olmasına neden oldu. Kıllardan kurtulmak için ne kadar çalışırsam çalışayım her seferinde geri geldiklerini görünce şok oldum. Küçükken bu tüylerden kurtulmanın yapmam gereken bir şey olduğu bana öğretildiğinden olmadı gerekenin de bu olduğunu düşündüm."