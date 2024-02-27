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Haberler Yaşam Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”
Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:33

Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”

11 yaşında göğüs kıllarının uzamaya başladığını fark eden Esie adlı kadın uzun süre bu durumdan rahatsızlık duydu ve gizlemeye çalıştı. Ancak zamanla vücut kıllarının 'korkulacak' bir şey olmadığını fark ederek sonunda bu durumu 'kucaklamaya' karar verdi.

Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”

Esie, kıllarını almaktan vazgeçtikten sonra artık mutlu bir şekilde koltuk altlarındaki, parmak eklemlerindeki, göğsündeki, çenesindeki, bacaklarındaki ve sırtındaki kılları paylaşarak başkalarınıda doğal güzelliklerini sevmeye teşvik etmeyi hedefliyor

Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”

Genç kadın, başkalarına kendi tenleriyle nasıl mutlu olabileceklerini göstermek için düzenli olarak videolar yayınlıyor ve son gönderisinde her şeyin nasıl başladığını anlattı.

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Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”

"11 yaşımda göğüs kıllarım olduğunu fark ettim ve onları almaya başladım" dedi.

Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”

"Çok fazla olmasa da on yılı aşkın bir süre boyunca almaya devam etmek, vücut kıllarımın daha kalın olmasına neden oldu. Kıllardan kurtulmak için ne kadar çalışırsam çalışayım her seferinde geri geldiklerini görünce şok oldum. Küçükken bu tüylerden kurtulmanın yapmam gereken bir şey olduğu bana öğretildiğinden olmadı gerekenin de bu olduğunu düşündüm."

Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”

"Siyahi bir kadın olarak lazeri deneyemedim çünkü bu, koyu renkli deriye sahip olanlar için tehlikeliydi ve hatta cildimizin yanmasına sebep olabiliyor. "

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