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Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”
Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
14:33
Göğüs ve koltuk altı tüylerini almayı reddeden kadın sosyal medyayı ikiye böldü: “Atalarım da çok kıllıydı..”
11 yaşında göğüs kıllarının uzamaya başladığını fark eden Esie adlı kadın uzun süre bu durumdan rahatsızlık duydu ve gizlemeye çalıştı. Ancak zamanla vücut kıllarının 'korkulacak' bir şey olmadığını fark ederek sonunda bu durumu 'kucaklamaya' karar verdi.