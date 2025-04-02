Gökhan Ünver kimdir, neden boykot ediliyor? Ünlü komedyen Gökhan Ünver’e faşizan linç

KOMİK SKEÇLERİ VE TİPLEMELERİ İLE TANINDI

Gökhan Ünver'in en dikkat çeken karakterlerinden biri "Gergin Patron"dur. İş hayatının zorluklarını eğlenceli bir şekilde anlatan bu karakter, birçok çalışan için oldukça tanıdık bir figür olmuştur. Ünver, arabada, markette ya da sokakta çektiği kısa videolarla büyük ilgi görmüş, içeriklerinde küfür ve argo kullanmaktan kaçınarak, her yaştan izleyicinin rahatlıkla izleyebileceği bir üslup benimsemiştir.

Instagram Reels videolarıyla büyük bir çıkış yakalayan Ünver'in içerikleri milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir. Mizahındaki samimiyet, gündelik yaşamı derinlemesine gözlemleyebilme yeteneği ve yalın anlatım tarzı, onu sosyal medyada öne çıkaran en önemli özellikleridir.