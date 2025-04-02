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Gökhan Ünver kimdir, neden boykot ediliyor? Ünlü komedyen Gökhan Ünver'e faşizan linç
Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
12:29
Gökhan Ünver kimdir, neden boykot ediliyor? Ünlü komedyen Gökhan Ünver'e faşizan linç
Sosyal medyada videoları ve komik skeçleriyle büyük bir takipçi kitlesine sahip olan komedyen Gökhan Ünver, son zamanlarda maruz kaldığı yoğun eleştiriler ve faşizan linç kampanyalarıyla gündeme geldi. Peki, Gökhan Ünver kimdir ve kaç yaşında? Gökhan Ünver neden boykot ediliyor? İşte tüm detaylar...