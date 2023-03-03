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Haberler Yaşam Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:49

Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda halka arz oluyor. Borsa İstanbul'da yerini almak isteyen yatırımcılar Göknur Gıda halka arz sürecini, kar paylarını ve lot adeti gibi detayları merak ediyor. 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda halka arzı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle ertelenmişti. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? Göknur Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

Göknur Gıda halka arz tarihleri belli oldu. Talep toplama bu hafta başladı ve bugün son günü. Halka arza katılım sağlayacak olan yurt içi bireysel yatırımcıya, halka arz edilecek olan 79.250.000 adet payın %72'lik kısmı (57.060.000) tahsis edilecek. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman? Göknur Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, talep toplama hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar?

Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 79.250.000 TL nominal değerli paylar, 11 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Hisseler eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

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Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda halka arzı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle ertelenmişti.

İlk olarak 15 - 17 Şubat 2023 olarak revize edilen talep toplama tarihleri bir kez daha ertelenmek durumunda kalmıştı. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. için yeni talep toplama tarihleri belli oldu.

Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 1-2-3 Mart 2023 olarak belirlendi.

Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA HİSSE KODU NEDİR?

Göknur Gıda hisse kodu #GOKNR olarak belirlendi. Şirket Yıldız Pazar'da işlem görüyor.

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysele dağıtılacak lot 57.060.000 adet

500.000 Katılıma 114 Lot (1255 TL)

600.000 Katılıma 95 Lot (1045 TL)

700.000 Katılıma 82 Lot (902 TL)

800.000 Katılıma 71 Lot (781 TL)

900.000 Katılıma 63 Lot (693 TL)

1.000.000 Katılıma 57 Lot (628 TL)

Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Firmanın halka arz sürecinde aracı kurum Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş olacak. Hisse alımlarında başvuru yerleri şunlar olacak:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş

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