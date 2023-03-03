Haberler Yaşam Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 09:49

Göknur Gıda halka arz oluyor! Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek, eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda halka arz oluyor. Borsa İstanbul'da yerini almak isteyen yatırımcılar Göknur Gıda halka arz sürecini, kar paylarını ve lot adeti gibi detayları merak ediyor. 8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda halka arzı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle ertelenmişti. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? Göknur Gıda halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot veriyor?