Haberler Yaşam Göknur Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:32

Göknur Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Göknur Gıda talep toplama işlemleri sona erdi. 1-2-3 Mart 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken GOKNR koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 11,00 TL olarak belirlenmişti. Peki, Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Göknur Gıda halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.