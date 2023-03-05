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Haberler Yaşam Göknur Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:32

Göknur Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Göknur Gıda talep toplama işlemleri sona erdi. 1-2-3 Mart 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken GOKNR koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 11,00 TL olarak belirlenmişti. Peki, Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Göknur Gıda halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Meyve suyu, konsantreler ve püreler dahil piyasaya çok çeşitli ürünler süren Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 1-2-3 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Göknur Gıda halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, GOKNR Göknur Gıda halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GÖKNUR GIDA (GOKNR) HALKA ARZI NE ZAMAN?

8-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Göknur Gıda halka arzı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul'da işlemlere ara verilmesi sebebiyle iki kez ertelenmişti.

(GOKNR) Göknur Gıda paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 1-2-3 Mart 2023 (Çarşamba, Perşembe ve Cuma) tarihlerinde gerçekleşti.

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Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Göknur Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemiyle talep toplandı.

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ NE KADAR?

GOKNR Bist kodu ile yapılan Göknur Gıda halka arz hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi. Göknur Gıda, 79.250.000 Lot vereceğini bildirdi.

Göknur Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GOKNR Göknur Gıda halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GÖKNUR GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysele dağıtılacak lot 57.060.000 adet

500.000 Katılıma 114 Lot (1255 TL)

600.000 Katılıma 95 Lot (1045 TL)

700.000 Katılıma 82 Lot (902 TL)

800.000 Katılıma 71 Lot (781 TL)

900.000 Katılıma 63 Lot (693 TL)

1.000.000 Katılıma 57 Lot (628 TL)

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