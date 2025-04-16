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Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
15:00
Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?
Gol 2: Bir Rüyayı Yaşamak filmi bu akşam maç öncesi televizyon ekranlarından takip edilecek. Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğunda yer aldığı yapım dram ve komedi türlerinde dikkat çekiyor. Profesyonel bir futbolcu olmanın serüvenini gösteren yapım için ekran başında yerler alındı. İşte, 2007 yapımı Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: