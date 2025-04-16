Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?

Serinin ikinci filminde, Santiago Munez'in yükselişi devam ediyor. Newcastle United'daki başarısının ardından, Real Madrid'e transfer olma fırsatı yakalıyor. Ancak bu rüya gibi adım, beraberinde zor kararlar ve büyük sorumluluklar getirir ve Munez, kariyeri ve kişisel hayatı arasında denge kurmak zorunda kalır.