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Haberler Yaşam Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:00

Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?

Gol 2: Bir Rüyayı Yaşamak filmi bu akşam maç öncesi televizyon ekranlarından takip edilecek. Jaume Collet-Serra'nın yönetmen koltuğunda yer aldığı yapım dram ve komedi türlerinde dikkat çekiyor. Profesyonel bir futbolcu olmanın serüvenini gösteren yapım için ekran başında yerler alındı. İşte, 2007 yapımı Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları:

Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?

Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Sinemaseverler filmi takip ederken yapıma dair ayrıntılar araştırılıyor. Orijinal adıyla Goal II: Living the Dream Adrian Butchart ve yapımcı Mike Jefferies tarafından yazılmıştır. İşte, filme dair merak edilenler:

Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?

GOL 2 FİLMİ KONUSU

Gol, Meksikalı Santiago Muñez'in profesyonel bir futbolcu olma hayalini anlatıyor. Santiago, küçük yaşta ailesiyle ABD'ye göç eder ve Los Angeles'ta zor şartlar altında çalışır. Yerel bir kulüpte oynarken eski Newcastle United oyuncusu Glen Foy tarafından keşfedilir.

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Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?

Serinin ikinci filminde, Santiago Munez'in yükselişi devam ediyor. Newcastle United'daki başarısının ardından, Real Madrid'e transfer olma fırsatı yakalıyor. Ancak bu rüya gibi adım, beraberinde zor kararlar ve büyük sorumluluklar getirir ve Munez, kariyeri ve kişisel hayatı arasında denge kurmak zorunda kalır.

Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?

GOL 2 OYUNCULARI

Kuno Becker

Anna Friel

Stephen Dillane

Alessandro Nivola

Nick Cannon

Elizabeth Pena

Leonor Varela

Rutger Hauer

Gol 2 filmi konusu ve oyuncuları: Gol 2 filmi ne zaman çekildi?