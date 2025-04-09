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Gol filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Gol filmi gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
14:43
Gol filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Gol filmi gerçek hikaye mi?
Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek Gol filmi konusu ile dikkat çekiyor. Santiago Muñez'in profesyonel bir futbolcu olma yolundaki hayatını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Danny Cannon oturuyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; 2005 yapımı Gol filmi oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi?