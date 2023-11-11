GÖNÜL DAĞI 114. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran, seyircinin gönlünde taht kurmuş fenomen dizi Gönül Dağı 114. Bölüm fragmanı arama motorlarında aratılıyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle de izleyicilerini hem güldürdü hem ağlattı. 113. Bölümün ardından yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 114. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Gönül Dağı 114. Bölüm fragmanı izle linki…