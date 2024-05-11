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Haberler Yaşam Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz
Giriş Tarihi: 11.05.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 21:06

Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz

Gönül Dağı 138. Bölüm izle için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizi cumartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Bu haftaki bölümde evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindedir. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlatacaktır? İşte, Gönül Dağı son bölüm izle full ekranı.

Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz

Gönül Dağı yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Her hafta cumartesi günü ekranlara gelen yapımda bu hafta Fazıl, Fidan sayesinde Selma'nın geçmişte tuttuğu günlüğü hatırlar. Amcaoğullarına bu günlükten bahseder. İşte, Gönül Dağı 138. bölüm izle.

Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz

GÖNÜL DAĞI 138. BÖLÜM KONUSU

Evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindedir. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlatacaktır?

Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz

Fazıl, Fidan sayesinde Selma'nın geçmişte tuttuğu günlüğü hatırlar. Amcaoğullarına bu günlükten bahseder. Amcaoğulları ve kızlar Selma'nın günlüğünü ararken neler yaşayacaktır?

Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz

Ramazan, Erkan ve Filiz'in birbirlerini sevdiklerini öğrenir. Bunca zamandır kandırıldığını öğrenen Ramazan'ın Erkan'a tepkisi nasıl olacaktır?

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