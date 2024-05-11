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Gönül Dağı 138. Bölüm izle | TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı son bölüm full izle tek parça, kesintisiz
Giriş Tarihi: 11.05.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
21:06
Gönül Dağı 138. Bölüm izle için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizi cumartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Bu haftaki bölümde evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindedir. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlatacaktır? İşte, Gönül Dağı son bölüm izle full ekranı.