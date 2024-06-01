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Gönül Dağı 141. Bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 01.06.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
18:34
Gönül Dağı 141. Bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm full HD izle ekranı
TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin kadrosunda Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Eser Eyüboğlu gibi oyuncular yer alıyor. Her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Gönül Dağı 141. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde deprem icadını satın almak isteyen ekiple anlaşamayıp yollarını ayıran amcaoğulları, icadı geliştirmek için destek bulmaya karar verirler. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 141. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…