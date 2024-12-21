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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD
Giriş Tarihi: 21.12.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:02

GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD

Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı kadrsounda bir araya getiren TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 158. bölüm izle ekranı ile seyirci ile buluşuyor. 21 Aralık 2024 tarihli yeni bölümde, . Zahide'nin eve dönüp dönmeyeceği, tiyatro gösterisinin heyecanı ve Mihriban için kasaba halkının dayanışması bölüme damga vuracak. İşte; Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, full HD ve tek parça...

GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı yeni bölümleri ile her hafta Cumartesi günleri yayınlanıyor.. Bu hafta ekrana gelen 158. bölümde Taner ve Selma, Zahide'yi eve dönmeye ikna etmeye çalışacak. Gülsüm Öğretmen okulda yapılacak tiyatro gösterisi için çalışmalara başlamışken Gedelli kasabası Mihriban'ın ameliyat parasını toplayabilmek için seferber olacak.İşte, TRT 1 erkanı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, full HD ve tek parça seçenekleri.

GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

21 Aralık 2024 Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD

GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM KONUSU

TRT 1'in en sevilen yapımlarından Gönül Dağı, 158. bölümüyle izleyiciyi yine duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Taner ve Selma, Zahide'yi eve dönmeye ikna etmeye çalışacak. Gülsüm Öğretmen okulda yapılacak tiyatro gösterisi için çalışmalara başlamışken Gedelli kasabası Mihriban'ın ameliyat parasını toplayabilmek için seferber olacak.

GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD

Zahide eve geri dönecek mi?

Taner ve Selma, eve dönmeye ikna edebilmek için Zahide'nin yanına gider. Zahide'nin eve geri dönüp dönmeyeceği merak edilirken Gülsüm Öğretmen de okulda bir tiyatro gösterisi hazırlığına başlar ve Hüseyin'den yardım ister. Tiyatro oyununda kimlerin rol alacağı ise merak konusu.

GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD

Gedelli halkının dokunaklı dayanışması

Gedelli halkı, Mihriban'ın ameliyat masraflarını karşılamak için el birliğiyle seferber olur. Ameliyat parası için kimlerin destek olacağı merakla beklenirken Gedelli'deki bu dokunaklı dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını izleyicilere bir kez daha hatırlatacak.

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