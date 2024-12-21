GÖNÜL DAĞI 158. BÖLÜM İZLE: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça, full HD

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı yeni bölümleri ile her hafta Cumartesi günleri yayınlanıyor.. Bu hafta ekrana gelen 158. bölümde Taner ve Selma, Zahide'yi eve dönmeye ikna etmeye çalışacak. Gülsüm Öğretmen okulda yapılacak tiyatro gösterisi için çalışmalara başlamışken Gedelli kasabası Mihriban'ın ameliyat parasını toplayabilmek için seferber olacak.İşte, TRT 1 erkanı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, full HD ve tek parça seçenekleri.