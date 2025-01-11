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GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD
Giriş Tarihi: 11.01.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
18:23
TRT 1 ekranlarında her cumartesi günü izleyiciyle buluşan Gönül Dağı 161. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nu buluşturan dizinin bu bölümünde yaşanacaklar takip ediliyor. Bu haftaki bölümde Kenan'ın hastalığı damga vuracaktır. Kenan iyileşecek mi, hastaneye yetiştirilecek mi? İşte Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD