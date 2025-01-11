GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD

Kiraz, evinin başkasına kiralandığını öğrenir. Sefer, Kiraz'a yardım ederek bir eve yerleşmelerine yardımcı olur. Kiraz, kasabada hakkında yapılan dedikoduları duyar. Kiraz bu dedikodulara karşı ne yapacaktır?



Ramazan ve Asuman, program çekimi için Eskişehir'e gidecektir. Ramazan, Eskişehir'de hangi sevinçli haberi alacaktır?