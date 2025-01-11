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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD
Giriş Tarihi: 11.01.2025 18:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 18:23

GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD

TRT 1 ekranlarında her cumartesi günü izleyiciyle buluşan Gönül Dağı 161. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nu buluşturan dizinin bu bölümünde yaşanacaklar takip ediliyor. Bu haftaki bölümde Kenan'ın hastalığı damga vuracaktır. Kenan iyileşecek mi, hastaneye yetiştirilecek mi? İşte Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD

Ramazan ve Asuman, program çekimi için Eskişehir'e gidecektir. Ramazan, Eskişehir'de hangi sevinçli haberi alacaktır?Anadolu topraklarında yaşanan dostluğu, aileyi ve aşkı samimi bir biçimde izleyici aktaran dizi Gönül Dağı 161. bölüm ekranı başında bekleyiş sürüyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izle, full HD, kesintisiz

GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

11 Ocak 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Veysel, amcaoğullarına Kenan'ın durumunu haber verir. Kenan hastaneye yetiştirilerek ameliyata alınır. Kenan sağlığına kavuşabilecek mi?

Taner ve Selma, Ali'nin farklı davranışlarını fark eder. Ali'nin akran zorbalığına uğradığını öğrenen Selma ve Taner ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD

Kiraz, evinin başkasına kiralandığını öğrenir. Sefer, Kiraz'a yardım ederek bir eve yerleşmelerine yardımcı olur. Kiraz, kasabada hakkında yapılan dedikoduları duyar. Kiraz bu dedikodulara karşı ne yapacaktır?

Ramazan ve Asuman, program çekimi için Eskişehir'e gidecektir. Ramazan, Eskişehir'de hangi sevinçli haberi alacaktır?

GÖNÜL DAĞI 161.BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, HD
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