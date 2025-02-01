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Haberler Yaşam Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:35

Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

Gönül Dağı 164. bölümüyle dizinin hayranlarını ekran başına topluyor. TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizinin bu haftaki bölümünde "amcaoğulları borçlarını ödemek için harekete geçerken kasabada büyük gelişmeler yaşanacak. Behçet ve Fidan uzun bir aradan sonra kasabaya geri dönecek." İşte, dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

Gönül Dağı'nın 1 Şubat Cumartesi yayınlanacak 164. bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sevilen yapımın bu haftaki bölümünde Kasabanın sevilen isimleri Taner, Veysel ve Ramazan, maddi sıkıntılar içinde olsalar da kasabalıya olan borçlarını geri ödemeye başlayacak. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı 164. Bölüm izle!

Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

GÖNÜL DAĞI 164. BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı, 164. bölümü 1 Şubat Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Yeni bölümde amcaoğulları borçlarını ödemek için harekete geçerken kasabada büyük gelişmeler yaşanacak. Behçet ve Fidan uzun bir aradan sonra kasabaya geri dönecek.Dişçi Musa'nın evinin satışa çıkması ise olayları daha da karmaşık hale getirecek.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

GÖNÜL DAĞI 164. BÖLÜM ÖZETİ

Kasabanın sevilen isimleri Taner, Veysel ve Ramazan, maddi sıkıntılar içinde olsalar da kasabalıya olan borçlarını geri ödemeye başlar. Selma'nın bu duruma ne tepki vereceği ise merak konusu. Behçet ve Fidan'ın kasabaya dönüşü, Dişçi Musa'nın evinin satışa çıkması ve daha fazlası Gönül Dağı'nın yeni bölümünde olacak.

Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

GEDELLİ KASABASINDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kasabalıya olan borçlarını ödeyen amcaoğulları, rahat bir nefes alırken Taner yaşadığı maddi sıkıntıyı eşinden saklamaya çalışır. Behçet ve Fidan ise zorlu bir yolculuğun ardından kasabaya geri döner.

Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

Diğer taraftan Dişçi Musa'nın evi satışa çıkar. Amcaoğulları evi satın alabilecek midir? Öte yandan, çocuklarına yetememenin üzüntüsünü yaşayan Rıfat, Divane'nin sözleriyle yeni bir kararın eşiğine gelir.

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