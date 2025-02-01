Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!

GÖNÜL DAĞI 164. BÖLÜM ÖZETİ

Kasabanın sevilen isimleri Taner, Veysel ve Ramazan, maddi sıkıntılar içinde olsalar da kasabalıya olan borçlarını geri ödemeye başlar. Selma'nın bu duruma ne tepki vereceği ise merak konusu. Behçet ve Fidan'ın kasabaya dönüşü, Dişçi Musa'nın evinin satışa çıkması ve daha fazlası Gönül Dağı'nın yeni bölümünde olacak.