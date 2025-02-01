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Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
18:35
Gönül Dağı 164. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!
Gönül Dağı 164. bölümüyle dizinin hayranlarını ekran başına topluyor. TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan dizinin bu haftaki bölümünde "amcaoğulları borçlarını ödemek için harekete geçerken kasabada büyük gelişmeler yaşanacak. Behçet ve Fidan uzun bir aradan sonra kasabaya geri dönecek." İşte, dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 dizi ekranı ile Gönül dağı son bölüm tek parça izle!