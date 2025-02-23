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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 01:26 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 01:30

GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Gönül Dağı son bölümün ardından izleyiciler gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirdi. TRT 1'de her cumartesi ekrana gelen dizi, samimi hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı yapım, yeni bölümüyle merak uyandırıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, önümüzdeki bölümde neler olacak? İşte detaylar…

GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Gönül Dağı 168. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Amcaoğullarının yaşadığı olaylar, dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte fragmana dair merak edilen detaylar…

GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 167. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayında.Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

22 Şubat 2025 Cumartesi günü yayınlanıyor. Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, birlikte yüzüğü aramaya devam eder. Taner yüzüğü kaybettiği için suçluluk duyar. İkili yüzüğü bulabilecek mi?

GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Sefer ve Kiraz'ın düğünü için sanatçı getirilmesi gerekiyordur. Selami, Asuman'dan yardım ister. Asuman ve Ramazan bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında neler yaşanacaktır?

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