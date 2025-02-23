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GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
01:30
GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Gönül Dağı son bölümün ardından izleyiciler gözlerini yeni bölüm fragmanına çevirdi. TRT 1'de her cumartesi ekrana gelen dizi, samimi hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı yapım, yeni bölümüyle merak uyandırıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, önümüzdeki bölümde neler olacak? İşte detaylar…