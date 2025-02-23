GÖNÜL DAĞI 168.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Gönül Dağı 168. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Amcaoğullarının yaşadığı olaylar, dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte fragmana dair merak edilen detaylar…