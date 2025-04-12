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Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm
Giriş Tarihi: 12.04.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
18:07
Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 174. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Bozkırın sıcacık hikayesini ekranlara taşıyan yapımda bu hafta yine duygu yüklü sahneler ve sürpriz gelişmeler yer alıyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın ve kesintisiz izleme ekranı yayında! İşte, Gönül Dağı 174. Bölüm izle detayları...