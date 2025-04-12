Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm

GÖNÜL DAĞI 174. BÖLÜM ÖZETİ

Beş sezondur izlenme rekorları kıran Gönül Dağı, yeni bölümüyle 12 Nisan Cumartesi akşamı TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Gönül Dağı'nın 174. bölümü hem renkli bir düğüne hem de hüzünlü gelişmelere tanık olacak. Erkan ve Filiz'in mutlu günü gölgelenirken, kasabada duygu dolu anlar yaşanacak. Her karakterin ayrı bir yolculuğa çıktığı bu bölümde heyecan bir an bile düşmeyecek.

Filiz'i kaçırarak evlenme kararı alan Erkan, ailelerin onayıyla düğün hazırlıklarına başlar. Ancak mutlu sona bir adım kala, düğüne gelen sürpriz bir misafir törenin seyrini değiştirir. Gerginlik tırmanırken herkesin aklındaki soru aynı: Erkan ve Filiz nikah defterine imza atabilecek mi?