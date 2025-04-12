Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm
Giriş Tarihi: 12.04.2025 18:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 18:07

Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 174. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Bozkırın sıcacık hikayesini ekranlara taşıyan yapımda bu hafta yine duygu yüklü sahneler ve sürpriz gelişmeler yer alıyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın ve kesintisiz izleme ekranı yayında! İşte, Gönül Dağı 174. Bölüm izle detayları...

Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı, 174. bölümüyle ekranlara geliyor. TRT 1'de yayınlanan dizinin son bölümünde neler yaşanacağı merak konusu olurken, izleyiciler canlı yayın ve full izleme bağlantısını araştırmaya başladı. Gönül Dağı yeni bölüm detayları ve son bölüm izle ekranı burada!

Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm

GÖNÜL DAĞI 174. BÖLÜM İZLE

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 12 Nisan akşamı yayınlanacak 174. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Erkan ve Filiz'in düğün heyecanı, sürpriz bir misafirin gelişiyle bambaşka bir hal alacak. Süleyman ve Behçet'in yaşadığı duygusal anlar da geceye damga vuracak. Kasabada sevinç ve hüzün bu bölümde yine iç içe geçecek.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları şoförsüz traktörü geliştirmeye geri döner. Sipariş ettikleri malzemelerle ilgili sıkıntı yaşarlar. Amcaoğullarının işlerini kim engellemektedir? Filiz ve Erkan, evlilik süreciyle ilgili ailelerle konuşur. Adile bir süre daha beklemeleri gerektiğini söyler. Filiz ve Erkan ne yapacaktır? Fidan, Behçet'e ilişkilerinin başlangıcında olduğu gibi mektup yazmaya karar verir. Behçet mektuplar karşısında ne yapacaktır?

Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm

GÖNÜL DAĞI 174. BÖLÜM ÖZETİ

Beş sezondur izlenme rekorları kıran Gönül Dağı, yeni bölümüyle 12 Nisan Cumartesi akşamı TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Gönül Dağı'nın 174. bölümü hem renkli bir düğüne hem de hüzünlü gelişmelere tanık olacak. Erkan ve Filiz'in mutlu günü gölgelenirken, kasabada duygu dolu anlar yaşanacak. Her karakterin ayrı bir yolculuğa çıktığı bu bölümde heyecan bir an bile düşmeyecek.

Filiz'i kaçırarak evlenme kararı alan Erkan, ailelerin onayıyla düğün hazırlıklarına başlar. Ancak mutlu sona bir adım kala, düğüne gelen sürpriz bir misafir törenin seyrini değiştirir. Gerginlik tırmanırken herkesin aklındaki soru aynı: Erkan ve Filiz nikah defterine imza atabilecek mi?

Gönül Dağı 174. Bölüm izle, kesintisiz | TRT 1 CANLI İZLE ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm

Çocuklarının başvurusu üzerine hastanede heyet karşısına çıkan Süleyman, akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu kritik anda sergilediği tavırlar hem heyetin hem de izleyicinin dikkatini çeker. Süleyman'ın geçmişi ve ruh hali, yeni bölümde derinlemesine işlenecek.

Behçet'in hastane sonrası yaşadığı duygusal karmaşa, ilişkilerine de yansır. Meryem'e evlilik teklif eden Behçet, bu adımı Fidan'dan gizlemeye çalışsa da gerçeklerin ortaya çıkması an meselesidir. Fidan'ın öğrenecekleri, ikilinin geleceğini belirleyecek.