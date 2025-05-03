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GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
23:23
GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 177. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, yine duygusal anlara sahne oldu. Yahya Samancı'nın yönettiği, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve ekibinin yazdığı yapım, izleyicilerden ilgi gördü. Peki, Gönül Dağı 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...