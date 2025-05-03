GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicilere yine duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Taner, kalbinden hiç silemediği çocukluk aşkı Dilek'e kavuşma umudunu sürdürürken, kuzenleriyle birlikte hayatın zorluklarına karşı mücadele etmeye devam ediyor. 177. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından büyük merak uyandıran yapım, 178. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı ve detayları...