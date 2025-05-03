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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 23:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:23

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 177. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, yine duygusal anlara sahne oldu. Yahya Samancı'nın yönettiği, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve ekibinin yazdığı yapım, izleyicilerden ilgi gördü. Peki, Gönül Dağı 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicilere yine duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Taner, kalbinden hiç silemediği çocukluk aşkı Dilek'e kavuşma umudunu sürdürürken, kuzenleriyle birlikte hayatın zorluklarına karşı mücadele etmeye devam ediyor. 177. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından büyük merak uyandıran yapım, 178. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı ve detayları...

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaya Ailesi, Selma'nın hastalığıyla derin üzüntüye kapılır. Bu süreçte Selma'ya destek olurlar. Taner, Selma'yı iyileştirecek doktor bulabilmek için çabalar. Selma tedavi olabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

Selma son kez annesiyle babasının doğduğu köyü ziyaret etmek ister. Köye gittiklerinde neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Gönül Dağı yeni bölümde haftaya neler olacak?

Veysel ve Ramazan ağılda çalışacak kişileri bulabilmek için anons yaparlar. Süleyman ağıldaki işleri denetlemeye başlar. Süleyman neler yapacaktır?