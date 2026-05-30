Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı
Giriş Tarihi: 30.05.2026 18:09

GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 30 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı 218. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Berk Atan ve Melis Sevinç'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde, kasabada dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Aile bağları, duygusal yüzleşmeler ve sürpriz kararların öne çıktığı bölümde, karakterlerin hayatını etkileyecek olaylar dikkat çekiyor.

  • ABONE OL
GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı

Gönül Dağı, 30 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak 218. bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Berk Atan ve Melis Sevinç'in rol aldığı yapımın yeni bölümünde, hem duygusal hem de merak uyandıran gelişmeler izleyiciyi bekliyor. Kasabada yaşanan olaylar bazı ilişkileri yeniden şekillendirirken, alınacak kararlar herkesi derinden etkileyecek.

GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı

GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü paylaşıldığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gedelli mucidine yapay zekâ tuzağı…

Selma'nın yaşadığı zorlu süreci atlatırken karısının üzerine titremeye başlayan Taner, hiç beklemediği bir anda kendisine dolandırıcılar tarafından kurulan bir tuzakla sarsılır. Taner'in görüntülerini yapay zekâ ile üreterek halktan özellikle hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençlerden para toplayan dolandırıcılık çetesi, hedefine Gedelli mucidini almıştır. Dolandırıcılara parasını kaptıran kişilerden birisi şikâyetçi olunca Taner gözaltına alınır. Ancak kendisinin kesinlikle böyle bir videosunun olmadığını söyleyen Taner, polislerin araştırmaları sonucu gerçekler ortaya çıkınca serbest bırakılır. Taner, yapay zekânın eğer önlemler alınmazsa olumsuz olaylara da zemin hazırlayacağını ispatlamış olur.

GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı

Selma'yı kurtarma operasyonu başarılı olacak mı?

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde baygınlık geçirerek yaralanan Selma, kendisine ve bebeğine dikkat ederek gereksiz hareketlerden kaçınma şartıyla hastaneden taburcu edilir. Taner, karısının hamilelik sürecinde bir daha zarar görmemesi için adeta üzerine titremeye başlamıştır. Zahide'nin söz kesme merasimi için kendisinin işleri olduğunu söyleyen Selma, Kaya ailesi gelinlerinden Cemile ve Asuman'dan yardım ister. Kızlar, eltilerini kurtararak onunla alışveriş yapmaya giderler. Ancak onları çarşıda hiç beklemedikleri biri karşılar. Selma, Asuman ve Cemile bu operasyonu başarıyla atlatabilecekler mi yeni bölümde izleyeceğiz.

Seyfettin ve Zahide'nin söz merasiminde neler yaşanacak?

Yaşadığı umutsuz aşk hikâyeleri sonrasında yüzü nihayet gülen Seyfettin, Taner'i ikna ederek Zahide'yi istemeye gidecektir. Ablası, eniştesi ve belediye başkanı Münir Bey ile birlikte Zahide'nin evine giden Seyfettin ve ailesi, güler yüzle karşılanır. Hoş sohbet eşliğinde kahveler içilir ancak merasim sonrası Kaya ailesini hüzünlendirecek olaylar gelişecektir.

GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı

Veysel, ingilizce sınavını geçebilecek mi?

Ailesinden ve amcaoğullarından habersiz lise bitirme sınavlarına giren Veysel, okulu bitirme aşamasına gelmiştir. Bütün derslerden geçmiş sadece İngilizce'den kalmıştır. Durumu fark eden Doktor Kenan, ona yardım etmeye karar verir. İngilizceden hep iyi notlar alan Ramazan Mete, Veysel'e yardım edeceğini söyler. Söz kesme merasimi sırasında Veysel ve Ramazan Mete, İngilizce çalışmaya başlar ancak Veysel bu kendinden emin ancak bilgisiz çocuğun kendisini kandırdığını kısa sürede anlar. Ancak vakit yoktur ve Veysel artık kaderine razı olmuştur. Liseyi bitiremeyecektir. Bu arada Veysel'in İngilizce sınavına hazırlayacak bir mucize gerçekleşir. Bu mucizenin kaynağı nedir? Veysel, liseyi bitirebilecek mi yeni bölümde seyredeceğiz.

GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı
GÖNÜL DAĞI 218. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranıyla Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA