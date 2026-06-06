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Gönül Dağı 220. bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı sezon finalinde neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 19:00
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 19:01
Gönül Dağı 220. bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı sezon finalinde neler olacak?
TRT 1 ekranlarının her hafta cumartesi günleri yayımlanan dizisi Gönül Dağı, heyecan dolu 220. bölümü ile sezon finali yapıyor. Gedelli kasabasında roket çalışmaları için tarihi bir eşiğe gelinirken, Kaya ailesinin hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izleme ekranı ve detaylar.