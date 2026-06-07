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Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle
Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:00
Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle
TRT 1 ekranlarının her hafta cumartesi günleri yayımlanan dizisi Gönül Dağı, heyecan dolu 220. bölümü ile sezon finali yapıyor. Gedelli kasabasında roket çalışmaları için tarihi bir eşiğe gelinirken, Kaya ailesinin hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izleme ekranı ve detaylar.