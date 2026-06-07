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Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:00

Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle

TRT 1 ekranlarının her hafta cumartesi günleri yayımlanan dizisi Gönül Dağı, heyecan dolu 220. bölümü ile sezon finali yapıyor. Gedelli kasabasında roket çalışmaları için tarihi bir eşiğe gelinirken, Kaya ailesinin hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izleme ekranı ve detaylar.

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Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle

Anadolu'nun sıcak hikayelerini ve amcaoğullarının bitmek bilmeyen icat serüvenlerini ekrana taşıyan yapım, büyük sürprizlerle dolu bir sezon finaline imza atıyor. Roket projesinde dönüm noktası yaşanırken, kasaba halkını gururlandıracak gelişmeler kapıda.

Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle

GÖNÜL DAĞI 220. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında takip edilen yapımın yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ ÖZETİ

TVR, roket çalışmaları için önemli bir eşiğe gelmiştir. Gedelli'ye gelecek olan heyetten onay alırlarsa roketi uzaya gönderebileceklerdir. Heyetin geldiği gün neler yaşanacaktır?

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Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle

Kasabaya, TVR'nin yolculuğunu çekebilmek için bir belgesel ekibi gelir. Belgesel çekimi sırasında Kaya ailesi röportaj verir. Belgesel televizyonda yayınlandığında halktan nasıl bir tepki alacaktır?

Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle

Veysel'in mezuniyet heyecanı vardır. Mezuniyet sırasında neler yaşanacaktır?

Erkan, kasabadan ayrılmanın hüznünü yaşar. Filiz ile birlikte çıkacakları yeni yolculuk nasıl olacaktır?

Gönül Dağı 220. bölümüyle yayınlandı! TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı sezon finali izle
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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