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Haberler Yaşam Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 30.04.2022 23:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 23:56

Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Gönül Dağı 62.bölüm izlemek isteyenler "Gönül Dağı izle" araştırması yapıyor. Son bölümde; Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre'ye daha çok alışırken, çocukların da desteğiyle Emre artık iyice aileden biri olmuştur. Bu duruma çok sevinseler de diğer yanda Emre'nin annesini özlediği gerçeği keskin bir bıçak gibi durmaktadır. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için "Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!" bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!

Gönül Dağı izle! TRT 1 ekranlarına her hafta Cumartesi günü gelen Gönül Dağı 62.son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizide pek çok olay peş peşe yaşanırken miras haklarından vazgeçen Selami, kendisini kapının önünde bulur. Ellerinde valizlerle kapının önüne koyulan Selami ve Keriman'ı nasıl bir süreç beklemektedir? Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!

Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli'de bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Münir'in ricası üzerine buna bir de nişan heyecanı eklenir. Herkesin uzun zamandır beklediği nişan yaklaştıkça Ramazan'ın stresi de artmaktadır. Ziyarete gelen akrabalar, hazırlıklar derken nişan telaşı içinde oradan oraya koşturan amcaoğulları, nasıl maceralara sürükleneceklerdir?
Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre'ye daha çok alışırken, çocukların da desteğiyle Emre artık iyice aileden biri olmuştur. Bu duruma çok sevinseler de diğer yanda Emre'nin annesini özlediği gerçeği keskin bir bıçak gibi durmaktadır. Sefer, Emre'nin annesini bulmak için harekete geçmek istese de bu, başarıyla sonuçlanan bir arayış olabilecek midir?
Öte yandan miras haklarından vazgeçen Selami, kendisini kapının önünde bulur. Ellerinde valizlerle kapının önüne koyulan Selami ve Keriman'ı nasıl bir süreç beklemektedir? Sıkıntıların ardından gelen Ramazan Bayramı Gedelli'de nasıl gelişmelere vesile olacaktır?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi/ozet/62-bolum-ozet

Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!
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