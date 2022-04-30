TRT 1 ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Gönül Dağı 62.bölüm izlemek isteyenler "Gönül Dağı izle" araştırması yapıyor. Son bölümde; Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre'ye daha çok alışırken, çocukların da desteğiyle Emre artık iyice aileden biri olmuştur. Bu duruma çok sevinseler de diğer yanda Emre'nin annesini özlediği gerçeği keskin bir bıçak gibi durmaktadır. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için "Gönül Dağı 62.bölüm izle! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle!" bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.