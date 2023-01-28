GÖNÜL DAĞI 84. BÖLÜM ÖZETİ

Halime, ameliyat sonrası evine döner. Yasemin'in Taner'den bir isteği olur. Taner bu istek karşısında ne yapacaktır?

Sefer, Erkan'da olan bir takım değişiklikleri fark eder. Erkan ile aralarında olanları Zahide'ye belli etmemeye çalışırken yardımına Selma Öğretmen koşar.