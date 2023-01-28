TRT 1'in her Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Gönül Dağı son bölüm izle ekranı için araştırmalar başlandı. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin 28 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 84. Bölümünde Halime, ameliyat sonrası evine dönerken Psikoloğa gitmeye devam eden Muammer ise oğluyla olan sorunlarının aslında başka bir neden kaynaklandığını öğrenir. Dizinin sıkı takipçileri, TRT dizi izle ekranı ile Gönül Dağı 84. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle TRT 1 ile Gönül Dağı 84. bölüm izle…