Gönül Dağı 85. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı 85. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizinin 84. Bölümünde, Halime, ameliyat sonrası evine dönerken Yasemin Taner'den bir şey ister. Taner'in bu istek karşısında ne yapacağı merak konusu olur. Son bölümün hemen ardından Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Cemile'nin "Biz Dilek'i hep arayacağız!" sözleri damga vurdu. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 85. bölüm fragmanı izle ekranı.