Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime’ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel, karısı Asuman ve kayınpederi Belediye Başkanı Münir Bey Ramazan'ı aramaya başlarlar.

Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz.