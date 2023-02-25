Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime’ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle ekranı için araştırmalar son bölümün ardından hız kazandı. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, 25 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 86. bölümüyle de beğeni topladı. Son bölümün ardından dizinin yeni bölümünden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ''Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. İşte, TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle...