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Haberler Yaşam Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime'ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 25.02.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 23:53

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime'ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle ekranı için araştırmalar son bölümün ardından hız kazandı. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, 25 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 86. bölümüyle de beğeni topladı. Son bölümün ardından dizinin yeni bölümünden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ''Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. İşte, TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle...

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime’ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılmaya başlandı. Başrollerini Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi isimlerin paylaştığı dizinin 86. Bölümünde Yasemin'in gerçek yüzünü gördükten sonra nikahtan vazgeçen Taner, annesi Halime'ye ve ablası Zahide'ye, artık evlilik lafı duymak istemediğini söyler. Son bölümün hemen ardından Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Yasemin'in Taner'in annesi Halime'ye bağırması damga vurdu. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle ekranı.

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime’ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÖNÜL DAĞI 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

25 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümün ardından Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı yayınlandı.

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle ekranı için: https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime’ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 25 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime’ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin'in gerçek yüzünü gördükten ve onun hakkında bilinmeyenleri öğrendikten sonra nikahtan vazgeçen Taner, annesi Halime'ye ve ablası Zahide'ye, artık evlilik lafı duymak istemediğini söyler.

Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı izle: Yasemin, Halime’ye bağırıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel, karısı Asuman ve kayınpederi Belediye Başkanı Münir Bey Ramazan'ı aramaya başlarlar.

Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz.

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