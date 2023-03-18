Haberler Yaşam Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle

Giriş Tarihi: 18.03.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 20:06

Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi olduğu gibi bu akşamda izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta; Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Yapımı internet ortamından takip etmek isteyenler "Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.