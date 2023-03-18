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Haberler Yaşam Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 18.03.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 20:06

Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi olduğu gibi bu akşamda izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta; Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Yapımı internet ortamından takip etmek isteyenler "Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 89. Yeni bölüm izle ekranıyla araştırma konusu haline geliyor. Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı dizi her hafta Cumartesi akşamı ekranlarda yer alıyor. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Gönül Dağı son bölüm izle ekranından yapımı takip edebiliyor. İşte Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle ekranıyla bu haftaki bölümden detaylar.

Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI İZLE TRT 1 İLE YAYINDA!

18 Mart 2023 tarihli Gönül Dağı yeni bölüm izle için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir?

Gönül Dağı 89. Yeni ve son bölüm izle! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle

Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer. Aile toplantısının ardından Asuman'la Ramazan'ın arası daha da kötü olur. Asuman, beklemediği bir haber öğrenir. Asuman'ın öğreneceği haber nedir?

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