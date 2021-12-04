Gönül Dağı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle (42. bölüm tamamı kesintisiz)

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Dilek'i kasabadan bekleyen sürpriz…

Kapadokya'da muhteşem bir balayı geçiren Taner (Berk Atan) ve Dilek (Gülsim Ali İlhan)'i Gedelli'de hiç beklemedikleri bir sürpriz beklemektedir…

Doktor Kenan ve ailesi kavuşma sevincini yaşıyor…

Veysel ve Cemile'yi ise zorluklar bekliyor…

Doktor Kenan'ın (Serkan Kuru), Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)'nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırken, Veysel (Semih Ertürk) ve Cemile (Nazlı Pınar Kaya), hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir… Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas'ın (Halil İbrahim Kalaycıoğlu) son dakika kararıyla yerle bir olur. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas'a Veysel'in tepkisi çok sert olacaktır.

Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bekleyen nihai son…

Kendisini istemeye gelen aileyi reddettiği halde emrivaki yapılan, Ramazan'la buluşmak isteyen ve hayal kırıklığı yaşayan Asuman (Hazal Çağlar), nasıl bir karar alacak? Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bu kez nihai bir son mu bekliyor?

Selami ağıtçılığa başlıyor…

Ailesinin mahkemeye vermesiyle babasının mal varlığından ve servetinden men edilen Selami (Eser Eyüboğlu), Hüseyin'le (Erdal Cindoruk) konuşarak ağıtçılığa başlıyor. Ancak ilk işinde cenaze evinde ağıt söylerken türküye geçen Selami, meslektaşı teyzelerin elinden zor kurtuluyor… Tam yolun sonuna geldiğini düşünen Selami ve Keriman'ı (Çiğdem Aygün) bekleyen müjdeli haber ne?

"Uçan Araba" projesiyle ilgili çalışmalar hızlanıyor…

"Uçan Araba" icadıyla ilgilenen şirket için yeni projeleriyle ilgili çalışmaları hızlandıran Taner ve amcaoğullarını, 42. Bölümde birbirinden ilginç sürprizler ve heyecanlı olaylar bekliyor.