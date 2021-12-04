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Haberler Yaşam Gönül Dağı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle (42. bölüm tamamı kesintisiz)
Giriş Tarihi: 04.12.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 18:48

Gönül Dağı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle (42. bölüm tamamı kesintisiz)

Gönül Dağı 42. bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Doktor Kenan'ın ailesine kavuştuğu anlar son bölüme damga vururken dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Diziyi internetten TRT canlı yayın ekranı ile izlemek isteyenler Gönül Dağı canlı izle linki için araştırma yapıyor. İşte 42. bölüm tamamı kesintisiz izlemek isteyenler için Gönül Dağı son bölüm izle ekranı…

Gönül Dağı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle 42. Bölüm tamamı kesintisiz

Gönül Dağı yeni bölümü bu akşam diziseverlerle buluşuyor. Dizinin son bölümünü izleyen ve yeni bölümünü internetten canlı takip etmek isteyenler için TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı canlı izle linki aktifleştirildi. Gönül Dağı son bölüm izle ekranı üzerinden 42. bölüm tamamı kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Gönül Dağı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle 42. Bölüm tamamı kesintisiz

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE

Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Gönül Dağı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle 42. Bölüm tamamı kesintisiz

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Dilek'i kasabadan bekleyen sürpriz…

Kapadokya'da muhteşem bir balayı geçiren Taner (Berk Atan) ve Dilek (Gülsim Ali İlhan)'i Gedelli'de hiç beklemedikleri bir sürpriz beklemektedir…

Doktor Kenan ve ailesi kavuşma sevincini yaşıyor…

Veysel ve Cemile'yi ise zorluklar bekliyor…

Doktor Kenan'ın (Serkan Kuru), Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)'nün oğlu olduğunun anlaşılması, tüm aileyi ve kasaba sakinlerini şok eder… Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçekle, Döndü ve Muammer, oğullarına kavuşmanın sevincini yaşar, kaybolan yılların acısını çıkartmaya çalışırken, Veysel (Semih Ertürk) ve Cemile (Nazlı Pınar Kaya), hayatlarının en zor günlerini geçirmektedir… Yıllardır özlemini duydukları ve arsa tapusunu alarak temelini attıkları ev hayalleri, Mezarcı İlyas'ın (Halil İbrahim Kalaycıoğlu) son dakika kararıyla yerle bir olur. Senet gününü beklemeden parayı isteyen Mezarcı İlyas'a Veysel'in tepkisi çok sert olacaktır.

Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bekleyen nihai son…

Kendisini istemeye gelen aileyi reddettiği halde emrivaki yapılan, Ramazan'la buluşmak isteyen ve hayal kırıklığı yaşayan Asuman (Hazal Çağlar), nasıl bir karar alacak? Gedelli'nin hüzünlü aşıklarını bu kez nihai bir son mu bekliyor?

Selami ağıtçılığa başlıyor…

Ailesinin mahkemeye vermesiyle babasının mal varlığından ve servetinden men edilen Selami (Eser Eyüboğlu), Hüseyin'le (Erdal Cindoruk) konuşarak ağıtçılığa başlıyor. Ancak ilk işinde cenaze evinde ağıt söylerken türküye geçen Selami, meslektaşı teyzelerin elinden zor kurtuluyor… Tam yolun sonuna geldiğini düşünen Selami ve Keriman'ı (Çiğdem Aygün) bekleyen müjdeli haber ne?

"Uçan Araba" projesiyle ilgili çalışmalar hızlanıyor…

"Uçan Araba" icadıyla ilgilenen şirket için yeni projeleriyle ilgili çalışmaları hızlandıran Taner ve amcaoğullarını, 42. Bölümde birbirinden ilginç sürprizler ve heyecanlı olaylar bekliyor.

Gönül Dağı canlı izle: TRT canlı yayın ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle 42. Bölüm tamamı kesintisiz

GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM ÖZETİ

Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?

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