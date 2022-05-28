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Haberler Yaşam Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:18

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölümde ayrılık rüzgarları yaşanırken Dilek karakterinin akıbeti merak ediliyor. İç Anadolu'da geçen hikayesi ile her cumartesi izleyicisinin karşısına geçen Gönül Dağı'nda Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Dilek'i yaralı halde kucağına alan ve dağdan indirmeye çalışan Taner, seyircinin yüreğini dağlıyor. Peki Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Dilek yerine kim gelecek, Gönül Dağı'nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı? İşte yanıtı

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?

Gönül Dağı'nda Dilek'in ölüp ölmediğine yönelik sorgulamalar sürüyor. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin son bölümde öldüğüne yönelik iddialar dolaşıyor. Sezon finali ile kısa bir molaya çıkacak olan oyuncular, Eskişehir'den ayrılmaya başladı bile. Peki Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Dilek yerine kim gelecek, Gönül Dağı'nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI DİLEK ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı son bölümde Asuman ve Ramazan'ın düğün günü, Gönül Dağı'ndan taşlar düşmeye başladı ve Dilek görev için bölgeye gitti.

Bu olaydan önce Ciritçi Abdullah'a ölümü soran Dilek'in yaralanması ve Taner'in onu kucağında taşıması, "Öldü" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Dilek'i yaralı halde kucağına alan ve dağdan indirmeye çalışan Taner, seyircinin yüreğini dağladı.

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Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?

GÜLSİM ALİ İLHAN DİZİDEN AYRILDI MI, GÖNÜL DAĞI DİLEK NEDEN AYRILIYOR?

Dizinin sevilen karakterlerinden Taner'in eşi Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın yeni bölümde diziye veda edeceği öngörülüyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanında, Dilek, kanlar içinde Taner'in kucağında görüldü. Ramazan ve Veysel'in yanı sıra Gülsüm öğretmen de gözyaşları içinde kalıyor. Bu gelişmeler üzerine Dilek'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Yeni bölümde karakterin akıbeti belli olacak.

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

Gülsim Ali İlhan (d. 18 Şubat 1995), Türk manken, dizi oyuncusudur.

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırmaktadır.

Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?
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