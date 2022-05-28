Haberler Yaşam Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Gönül Dağı’nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı?

Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:18

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölümde ayrılık rüzgarları yaşanırken Dilek karakterinin akıbeti merak ediliyor. İç Anadolu'da geçen hikayesi ile her cumartesi izleyicisinin karşısına geçen Gönül Dağı'nda Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Dilek'i yaralı halde kucağına alan ve dağdan indirmeye çalışan Taner, seyircinin yüreğini dağlıyor. Peki Gönül Dağı Dilek öldü mü? Gülsim Ali İlhan diziden ayrılıyor mu, Dilek yerine kim gelecek, Gönül Dağı'nda Dilek neden diziden ayrılıyor, çıktı mı? İşte yanıtı