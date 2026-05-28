Gönül Dağı Kurban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı Kurban konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 28.05.2026 18:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 18:17

Anadolu'nun içten hikâyelerini ekranlara taşıyan Gönül Dağı, "Gönül Dağı: Kurban" adlı bayram özel filmiyle seyirci karşısına çıkıyor. Yahya Samancı'nın yönetmenliğini yaptığı aile ve komedi türündeki yapım, Gedelli'de geçen neşeli ve duygusal olayları konu alıyor. Geleneklerin ön planda olduğu filmde, çifte düğün hazırlıkları ve amcaoğullarının başından geçen sürpriz gelişmeler izleyicilere keyifli anlar sunacak.

Bayram ekranlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Gönül Dağı: Kurban, sıcak Anadolu hikâyesiyle TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın yer aldığı film, Gedelli kasabasındaki bayram telaşını, aile bağlarını ve eğlenceli maceraları beyaz perde tadında ekrana taşıyor. Geleneksel atmosferi ve samimi karakterleriyle öne çıkan yapımın konusu ve oyuncu kadrosu ilgi görüyor.

GÖNÜL DAĞI: KURBAN FİLMİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Anadolu'nun sıcak atmosferini ekranlara taşıyan Gönül Dağı: Kurban, Gedelli kasabasında yaşayan üç kuzenin ve kasaba halkının bayram telaşını konu alıyor. Samimiyetin, yardımlaşmanın ve aile bağlarının ön planda olduğu filmde, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler yeniden hayat buluyor. Bayram hazırlıklarıyla birlikte iki düğünün aynı döneme denk gelmesi, Gedelli'de birbirinden eğlenceli ve duygusal olayların yaşanmasına neden oluyor.

Nostaljik havası ve içten hikayesiyle dikkat çeken yapım, izleyicilere eski bayramların sıcaklığını yeniden hissettirirken; dostluk, sevgi, saygı ve dayanışma gibi değerleri de ön plana çıkarıyor. Eğlenceli maceralarla harmanlanan film, Anadolu insanının samimi yaşamından renkli kesitler sunuyor.

GÖNÜL DAĞI: KURBAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Sevilen dizinin başarılı oyuncularını yeniden bir araya getiren filmin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Berk Atan
• Gülsim Ali
• Cihat Süvarioğlu
• Ecem Özkaya
• Ege Aydan
• Ali Düşenkalkar
• Nazlı Pınar Kaya
• Erdal Cindoruk
• Zerrin Sümer
• Semih Ertürk
• Gülhan Tekin
• Ergun Kuyucu
• Ferdi Sancar
• Nuri Gökaşan

