Gönül Sözleri - Duygusal, Kalbe Dokunan Gönül ile İlgili Uzun ve Kısa Sözler

GÖNÜL İLE İLGİLİ SÖZLER

Gönül, sevgiye açılan bir kapıdır; kimi zaman kırılır, kimi zaman yeniden yeşerir. Önemli olan, kırık taşlarıyla bile sevgiye inanabilmektir.

Kalbin derinliklerinde saklı olan sözler, bazen en gürültülü kelimelerden daha güçlüdür; sessizlikte bile gönülden gönüle yol vardır.