Google 22 Nisan Dünya Günü’ne özel doodle tasarladı: Dünya Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor?

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G—Turks ve Caicos Adaları hayati biyolojik çeşitlilik alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Burada çabalar doğal kaynakların, resiflerin ve Turks ile Caicos Adaları kaya iguanası gibi nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına odaklanıyor.

O—Meksika'daki Scorpion Reef Ulusal Parkı, Arrecife de Alacranes olarak bilinir. Meksika Körfezi'nin güneyindeki en büyük resiftir ve UNESCO biyosfer rezervidir. Çeşitli mercan türlerini ve nesli tükenmekte olan kuş ve kaplumbağa türlerini barındırır.

O—İzlanda'daki Vatnajökull Milli Parkı 2008 yılında kuruldu. Bu UNESCO Dünya Mirası Alanı, volkanik arazi ve benzersiz bitki örtüsüyle karakterize edilen, Avrupa'nın en büyük buzulunu ve çevresindeki ekosistemi koruyor.