Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! Bu trendler şaşırtacak cinsten! İşte Türkiye’de en çok aratılan kelimeler

Bu yıl Türkiye'de ve dünya çapında açıklanan 2023 Yılı Arama Trendleri'nin yanı sıra Google Arama'nın 25. yılı dolayısıyla dünya çapında 25 yıla yayılan popüler arama trendleri kullanıcılarla paylaşıldı.

25 yıllık listelere göre; dünya çapında en çok aranan performans "Beyoncé" olurken, en çok aranan moda ikonu "Rihanna", en çok aranan sporcu "Cristiano Ronaldo", en çok aranan süper kahraman ise "Spider Man" oldu.

1980'lerin en çok aranan on yıllık dönem olduğu listelerde, kalp emojisi de en çok aranan emoji olarak dikkat çekti.