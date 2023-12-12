Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! Bu trendler şaşırtacak cinsten! İşte Türkiye’de en çok aratılan kelimeler

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, dünyada ve Türkiye'de 2023 yılının en çok aranan kelimeler listesini yayınladı. "Google'da Yılın Arama Trendleri" raporuyla yayınlanan verilere göre, 1 Ocak-27 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan aramalarda en çok aranan kategori çeviri oldu. Bunu sanat ve eğlence, metin, eğitim ve alışveriş izledi. Türkiye'ye baktığımızda ise yılın arama trendlerine ''88 nerenin plakası", "Sinan Oğan", "Taha Duymaz", Yalı Çapkını'', ''Aşure tarifi'' ve ''Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum'' damga vurdu. İşte, 2023 yılında Google'da en çok aranan kelimeler listesi...