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Haberler Yaşam Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! Bu trendler şaşırtacak cinsten! İşte Türkiye’de en çok aratılan kelimeler
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:30

Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! Bu trendler şaşırtacak cinsten! İşte Türkiye’de en çok aratılan kelimeler

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, dünyada ve Türkiye'de 2023 yılının en çok aranan kelimeler listesini yayınladı. "Google'da Yılın Arama Trendleri" raporuyla yayınlanan verilere göre, 1 Ocak-27 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan aramalarda en çok aranan kategori çeviri oldu. Bunu sanat ve eğlence, metin, eğitim ve alışveriş izledi. Türkiye'ye baktığımızda ise yılın arama trendlerine ''88 nerenin plakası", "Sinan Oğan", "Taha Duymaz", Yalı Çapkını'', ''Aşure tarifi'' ve ''Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum'' damga vurdu. İşte, 2023 yılında Google'da en çok aranan kelimeler listesi...

Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! İşte Türkiye’de en çok aranan kelimeler

Dünyanın en sık kullanılan arama motoru Google'da günde 9 milyardan fazla arama yapıldığı biliniyor. Peki, bu yıl Google'da en çok hangi kelimeler arandı? İşte bu soru yanıt buldu. Google, her yıl olduğu gibi 2023 yılı için de dünya çapında ve Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. "Google'da Yılın Arama Trendleri" raporuyla paylaşılan veriler; kaybettiklerimizi, yaşadıklarımızı, merak ettiklerimizi, hislerimizi, yemek tariflerini, dizileri ve çok daha fazlasını gözler önüne serdi. İşte, bu yılın özeti niteliğindeki 2023 Google en çok merak edilenlerin listesi...

Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! İşte Türkiye’de en çok aranan kelimeler

Bu yıl Türkiye'de ve dünya çapında açıklanan 2023 Yılı Arama Trendleri'nin yanı sıra Google Arama'nın 25. yılı dolayısıyla dünya çapında 25 yıla yayılan popüler arama trendleri kullanıcılarla paylaşıldı.

25 yıllık listelere göre; dünya çapında en çok aranan performans "Beyoncé" olurken, en çok aranan moda ikonu "Rihanna", en çok aranan sporcu "Cristiano Ronaldo", en çok aranan süper kahraman ise "Spider Man" oldu.

1980'lerin en çok aranan on yıllık dönem olduğu listelerde, kalp emojisi de en çok aranan emoji olarak dikkat çekti.

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Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! İşte Türkiye’de en çok aranan kelimeler

Türkiye'nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde öne çıkanlar ise Şubat ayında yaşanan deprem felaketi ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri oldu.

Gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata dair yıl boyunca merak edilenler de listede kendine yer buldu.

Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! İşte Türkiye’de en çok aranan kelimeler

TÜRKİYE'DE 2023 YILI GOOGLE ARAMA TRENDLERİ

İSİMLER

Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete

Google’da 2023 yılında en çok arananlar listesi yayınlandı! İşte Türkiye’de en çok aranan kelimeler

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