Giriş Tarihi: 30.05.2026 22:43
Gözler TÜİK verilerinde! Enflasyon oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrildi. Merkez Bankası'nın 2026 Mayıs Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aylık TÜFE artışı beklentisi yüzde 1,89'a yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28,94 olarak güncellendi. Haziran ayının ilk haftasında açıklanacak veriler, memur ve emekli maaş zamlarıyla kira artış oranlarında belirleyici olacak.