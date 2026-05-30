Haberler Yaşam Gözler TÜİK verilerinde! Enflasyon oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2026 22:43

Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrildi. Merkez Bankası'nın 2026 Mayıs Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aylık TÜFE artışı beklentisi yüzde 1,89'a yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 28,94 olarak güncellendi. Haziran ayının ilk haftasında açıklanacak veriler, memur ve emekli maaş zamlarıyla kira artış oranlarında belirleyici olacak.

MAYIS ENFLASYON VERİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği mayıs ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlara çevrildi. Memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek olan veriler, haziran ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacak.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon rakamlarını bu ay da ayın 3'ünde yayımlayacak. Buna göre mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

TCMB ANKETİNDE ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki yükselişi ortaya koydu. Reel sektör ve finans dünyasından toplam 72 katılımcının yer aldığı ankette, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 27,53 seviyesinden yüzde 28,94'e çıktı.

Mayıs ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi de önceki anketteki yüzde 1,82 seviyesinden yüzde 1,89'a yükseldi.

