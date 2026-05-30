Gözler TÜİK verilerinde! Enflasyon oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak açıkladığı enflasyon rakamlarını bu ay da ayın 3'ünde yayımlayacak. Buna göre mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

TCMB ANKETİNDE ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki yükselişi ortaya koydu. Reel sektör ve finans dünyasından toplam 72 katılımcının yer aldığı ankette, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 27,53 seviyesinden yüzde 28,94'e çıktı.

Mayıs ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi de önceki anketteki yüzde 1,82 seviyesinden yüzde 1,89'a yükseldi.