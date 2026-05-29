Gözler TÜİK verilerinde! Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI İÇİN BEKLENTİLER ŞEKİLLENDİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, kira artış oranına ilişkin beklentileri ortaya koydu. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre Mayıs ayı aylık enflasyonunun yüzde 1,89 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde, Haziran ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak artış oranının yüzde 32 civarında olması bekleniyor. Hesaplamalar, zam tavanının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 aralığında şekillenebileceğine işaret ediyor.