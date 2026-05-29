Gözler TÜİK verilerinde! Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 16:23

Kira artış hesaplamalarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeniden güncellenecek. Böylece haziran ayında kontrat yenileyecek kiracı ve ev sahipleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıkmış olacak. Peki, Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için gözler TÜİK'in yayımlayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriler doğrultusunda 12 aylık TÜFE ortalamasına göre uygulanacak kira zam oranı belli olacak.

HAZİRAN KİRA ZAM ORANI 3 HAZİRAN'DA NETLEŞECEK

Haziran ayında uygulanacak kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verileri sonrası kesinlik kazanacak. Böylece konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal zam tavanı da belli olmuş olacak.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI İÇİN BEKLENTİLER ŞEKİLLENDİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, kira artış oranına ilişkin beklentileri ortaya koydu. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre Mayıs ayı aylık enflasyonunun yüzde 1,89 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde, Haziran ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak artış oranının yüzde 32 civarında olması bekleniyor. Hesaplamalar, zam tavanının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 aralığında şekillenebileceğine işaret ediyor.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA DETAYI

Güncel kira bedeli: 30.000 TL

Beklenen artış oranı: %32,20

Artış tutarı: 9.660 TL

Yeni kira bedeli: 39.660 TL

