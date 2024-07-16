Grafik Tasarım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Grafik Tasarım Taban Puanları ve Kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|10
7
|227.433 (2023)
204.343 (2022)
|389,86903
394,49316
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|272.931 (2023)
226.371 (2022)
|378,39758
387,71823
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
6+0
|6
6
|281.850 (2023)
179.975 (2022)
|376,35790
402,78815
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|7
6
|333.698 (2023)
242.178 (2022)
|365,51771
383,26057
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3+0
|4
3
|372.435 (2023)
278.312 (2022)
|358,50440
373,91376
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|389.951 (2023)
401.511 (2022)
|355,51791
348,84666
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|391.590 (2023)
342.342 (2022)
|355,24820
359,79893
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|6
7
|398.728 (2023)
337.432 (2022)
|354,06498
360,80758
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|424.506 (2023)
424.854 (2022)
|350,01887
344,93286
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|7
7
|433.343 (2023)
354.637 (2022)
|348,69211
357,35508
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
3+0
|5
3
|458.695 (2023)
307.969 (2022)
|345,00558
367,07600
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|13+0+2+0+1
14+0
|14
14
|459.941 (2023)
449.193 (2022)
|344,82625
341,06673
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12+0
|14
12
|468.025 (2023)
414.148 (2022)
|343,68748
346,70188
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|7
7
|485.430 (2023)
508.678 (2022)
|341,29670
332,40726
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
6+0
|4
6
|486.900 (2023)
428.751 (2022)
|341,09641
344,30960
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
6+0
|4
6
|489.183 (2023)
558.325 (2022)
|340,78305
325,82473
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|489.588 (2023)
483.934 (2022)
|340,73036
335,88741
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9
|10
9
|492.369 (2023)
424.333 (2022)
|340,36283
345,02134
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|7
7
|502.337 (2023)
507.984 (2022)
|339,05576
332,49883
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|508.962 (2023)
481.791 (2022)
|338,18666
336,19794
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
13+0
|14
13
|511.619 (2023)
513.741 (2022)
|337,84099
331,72321
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|514.937 (2023)
507.438 (2022)
|337,40634
332,57739
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Porsuk Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|527.481 (2023)
523.377 (2022)
|335,79124
330,38920
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|532.587 (2023)
488.384 (2022)
|335,15377
335,25549
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
13+0
|13
13
|540.174 (2023)
494.897 (2022)
|334,24521
334,32832
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|542.781 (2023)
556.922 (2022)
|333,92208
326,00808
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
7+0
|5
7
|551.104 (2023)
604.126 (2022)
|332,90988
320,25483
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
13
|11
13
|552.384 (2023)
527.625 (2022)
|332,75195
329,81808
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8
|8
8
|562.505 (2023)
563.671 (2022)
|331,52714
325,16721
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|9
9
|564.749 (2023)
476.263 (2022)
|331,26316
337,00939
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|617.239 (2023)
593.582 (2022)
|325,22683
321,49866
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|620.160 (2023)
— (2022)
|324,90124
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|622.671 (2023)
1.263.399 (2022)
|324,62282
264,73764
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9
|7
9
|627.499 (2023)
576.038 (2022)
|324,09495
323,63048
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12+0
|13
12
|631.248 (2023)
567.777 (2022)
|323,67735
324,65245
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
6+0
|8
6
|638.280 (2023)
622.441 (2022)
|322,93261
318,14769
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|8
8
|656.118 (2023)
564.550 (2022)
|321,03479
325,05982
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|662.760 (2023)
669.293 (2022)
|320,35019
313,00855
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|667.453 (2023)
634.517 (2022)
|319,86353
316,79883
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|5
5
|669.895 (2023)
666.538 (2022)
|319,61763
313,30775
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|5
5
|674.306 (2023)
487.332 (2022)
|319,15102
335,40927
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|679.765 (2023)
619.979 (2022)
|318,59580
318,43455
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|683.886 (2023)
741.954 (2022)
|318,17324
305,55094
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|717.855 (2023)
688.688 (2022)
|314,83199
310,93586
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|758.683 (2023)
720.832 (2022)
|310,93198
307,64395
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|773.890 (2023)
731.473 (2022)
|309,51166
306,58047
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|823.496 (2023)
841.559 (2022)
|305,07579
296,27276
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3
|4
3
|824.833 (2023)
466.934 (2022)
|304,96274
338,38567
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|TYT
|19+0+0+0+0
19+0
|19
19
|854.178 (2023)
917.407 (2022)
|302,39668
289,79259
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|919.477 (2023)
852.842 (2022)
|296,96763
295,27252
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|926.763 (2023)
1.137.603 (2022)
|296,37299
273,12174
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|928.472 (2023)
885.376 (2022)
|296,23532
292,47031
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|48
47
|928.477 (2023)
844.673 (2022)
|296,23498
295,99984
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|956.704 (2023)
878.460 (2022)
|293,97360
293,06132
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0+0+0+0
34+0
|37
34
|960.748 (2023)
880.680 (2022)
|293,65467
292,86717
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20+0+20+0
800+20
|840
820
|964.424 (2023)
1.023.788 (2022)
|293,36470
281,37129
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|966.319 (2023)
914.477 (2022)
|293,21788
290,03623
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ferizli Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|979.588 (2023)
901.928 (2022)
|292,17342
291,08621
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.007.327 (2023)
948.011 (2022)
|290,06049
287,28006
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.009.944 (2023)
988.426 (2022)
|289,86555
284,08629
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Saray Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.066.375 (2023)
1.014.922 (2022)
|285,63048
282,04088
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Soma Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.078.735 (2023)
994.621 (2022)
|284,72575
283,61765
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|1.079.463 (2023)
1.289.924 (2022)
|284,66806
263,04838
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
42+0
|38
42
|1.093.368 (2023)
1.061.741 (2022)
|283,66675
278,54433
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|57+0+0+0+0
49
|57
49
|1.110.361 (2023)
1.048.802 (2022)
|282,42575
279,50323
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.110.727 (2023)
1.066.683 (2022)
|282,39999
278,18146
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
0
|1.111.312 (2023)
Dolmadı (2022)
|282,35568
Dolmadı
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.116.845 (2023)
1.092.181 (2022)
|281,95416
276,33339
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.116.845 (2023)
1.092.181 (2022)
|281,95416
276,33339
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.118.010 (2023)
1.190.819 (2022)
|281,86982
269,49074
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|12+0+0+0+0
8+0
|12
8
|1.132.295 (2023)
1.227.357 (2022)
|280,85780
267,07824
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
10+0
|10
10
|1.142.645 (2023)
1.455.942 (2022)
|280,12676
253,15921
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|85+0+0+0+0
79+0
|85
79
|1.146.282 (2023)
940.642 (2022)
|279,87066
287,87991
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.172.848 (2023)
1.228.377 (2022)
|278,01436
267,01105
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|49+0+0+0+0
41+0
|49
41
|1.189.699 (2023)
921.535 (2022)
|276,84020
289,45079
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|20+1+0+1+5
50+2
|27
52
|1.198.933 (2023)
1.149.969 (2022)
|276,18902
272,26110
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|20+1+0+1+5
50+2
|27
52
|1.198.933 (2023)
1.149.969 (2022)
|276,18902
272,26110
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.202.700 (2023)
1.163.080 (2022)
|275,92424
271,36592
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.232.611 (2023)
1.127.373 (2022)
|273,87575
273,83634
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.237.211 (2023)
1.169.112 (2022)
|273,56472
270,95014
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.297.966 (2023)
1.209.348 (2022)
|269,51669
268,25638
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.304.311 (2023)
1.223.420 (2022)
|269,10174
267,33583
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.308.637 (2023)
1.308.161 (2022)
|268,82201
261,91031
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.337.670 (2023)
1.266.201 (2022)
|266,94109
264,55449
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.345.065 (2023)
1.233.945 (2022)
|266,47261
266,64516
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Tasarım Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.355.236 (2023)
1.262.569 (2022)
|265,81759
264,78906
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
40
|46
40
|1.363.059 (2023)
1.247.920 (2022)
|265,30333
265,73456
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.372.193 (2023)
1.378.370 (2022)
|264,71747
257,65673
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.398.798 (2023)
1.430.346 (2022)
|263,02856
254,62578
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.409.243 (2023)
1.306.472 (2022)
|262,37066
262,01753
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0+0+0+0
50+0
|55
50
|1.418.709 (2023)
1.295.250 (2022)
|261,77303
262,71218
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Soma Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|1.418.751 (2023)
1.419.632 (2022)
|261,77041
255,24310
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.421.957 (2023)
1.291.049 (2022)
|261,56975
262,97592
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|76+0+0+0+0
68+0
|76
68
|1.430.107 (2023)
1.157.192 (2022)
|261,06673
271,76849
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.446.732 (2023)
1.403.313 (2022)
|260,03717
256,19506
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Grafik Tasarımı
(Burslu)
|TYT
|11+0+0+0+0
12+0
|11
12
|1.460.465 (2023)
1.742.507 (2022)
|259,19999
238,21221
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.473.534 (2023)
1.528.329 (2022)
|258,39731
249,14623
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.477.671 (2023)
1.256.484 (2022)
|258,13973
265,18164
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0+0+0+0
37+0
|40
37
|1.493.519 (2023)
1.618.786 (2022)
|257,17771
244,38156
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|7+0+0+0+0
4+0
|7
4
|1.508.554 (2023)
1.679.541 (2022)
|256,25966
241,28634
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
33+0
|30
33
|1.508.714 (2023)
1.426.558 (2022)
|256,24980
254,84780
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|82
82
|1.509.802 (2023)
1.427.495 (2022)
|256,18204
254,79085
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.510.638 (2023)
1.404.957 (2022)
|256,12969
256,09922
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.515.221 (2023)
1.500.265 (2022)
|255,85757
250,68287
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|48+0+0+0+0
40+0
|48
40
|1.559.695 (2023)
1.294.702 (2022)
|253,22085
262,74466
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|1.579.704 (2023)
1.610.350 (2022)
|252,04320
244,81680
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0+0+0+0
34+0
|31
34
|1.588.621 (2023)
1.576.445 (2022)
|251,51364
246,58766
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
62+0
|67
62
|1.604.134 (2023)
1.538.477 (2022)
|250,60429
248,59838
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.620.902 (2023)
1.768.003 (2022)
|249,62826
236,98583
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|21
21
|1.622.166 (2023)
1.611.476 (2022)
|249,55485
244,76009
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|53+0+0+0+0
47+0
|53
47
|1.626.366 (2023)
1.459.820 (2022)
|249,30840
252,94295
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.636.013 (2023)
1.646.000 (2022)
|248,75277
242,98801
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|79+0+0+0+0
76+0
|79
76
|1.646.359 (2023)
1.342.631 (2022)
|248,15078
259,80582
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.683.382 (2023)
1.739.729 (2022)
|246,02776
238,34396
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Mucur Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|58
57
|1.684.031 (2023)
1.759.362 (2022)
|245,99462
237,40215
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli)
|TYT
|48+0+0+0+0
42+0
|48
42
|1.686.066 (2023)
1.693.565 (2022)
|245,87797
240,58908
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
—
|42
—
|1.699.484 (2023)
— (2022)
|245,12145
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Tasarım Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.721.772 (2023)
1.725.451 (2022)
|243,85964
239,03066
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.732.198 (2023)
1.702.372 (2022)
|243,27370
240,15666
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.741.609 (2023)
1.807.539 (2022)
|242,74381
235,13136
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.746.521 (2023)
1.803.292 (2022)
|242,47190
235,33287
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.769.073 (2023)
1.810.302 (2022)
|241,22020
235,00078
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.769.467 (2023)
1.809.908 (2022)
|241,19931
235,01969
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.772.999 (2023)
1.958.614 (2022)
|240,99650
228,36492
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
59+2
|64
61
|1.774.304 (2023)
1.926.993 (2022)
|240,92248
229,73288
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
4+0
|5
4
|1.774.702 (2023)
1.645.651 (2022)
|240,90204
243,00739
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.779.749 (2023)
1.851.803 (2022)
|240,62745
233,08866
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
34+0
|38
34
|1.787.015 (2023)
1.349.713 (2022)
|240,23647
259,37654
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|65+0+0+0+0
65+0
|65
65
|1.793.546 (2023)
1.621.265 (2022)
|239,87834
244,25676
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|45+2+0+2+0
46+2
|49
48
|1.802.876 (2023)
1.889.863 (2022)
|239,36892
231,37711
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.812.926 (2023)
1.821.895 (2022)
|238,82278
234,47200
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İskilip Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.820.328 (2023)
1.828.865 (2022)
|238,42419
234,14692
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|28+0+0+0+0
35+0
|28
35
|1.820.940 (2023)
1.891.127 (2022)
|238,39275
231,31904
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.821.624 (2023)
2.184.826 (2022)
|238,35592
218,99276
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0+0+0+0
20
|20
20
|1.839.479 (2023)
1.865.269 (2022)
|237,37760
232,47647
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.862.902 (2023)
1.937.338 (2022)
|236,11943
229,28727
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|79+0+0+0+0
77
|79
77
|1.896.102 (2023)
1.830.812 (2022)
|234,33013
234,05582
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|2+0+0+0+0
3+0
|2
3
|1.923.300 (2023)
1.619.930 (2022)
|232,89609
244,32563
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|82+0+0+0+0
76+0
|82
76
|1.974.539 (2023)
1.547.001 (2022)
|230,19109
248,14330
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
42+0
|47
42
|2.008.007 (2023)
2.038.915 (2022)
|228,45090
224,96914
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0+0+0+0
47+0
|54
47
|2.009.150 (2023)
1.790.202 (2022)
|228,39087
235,94057
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|29+0+0+0+0
23+0
|29
23
|2.032.479 (2023)
1.741.743 (2022)
|227,19612
238,24873
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0+0+0+0
35+0
|43
35
|2.150.407 (2023)
2.025.272 (2022)
|221,20855
225,54393
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
43+0
|47
43
|2.150.750 (2023)
1.745.032 (2022)
|221,19252
238,09464
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
25+0
|34
25
|2.178.880 (2023)
2.380.211 (2022)
|219,78595
211,15861
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
51
|47
51
|2.206.231 (2023)
2.133.330 (2022)
|218,43150
221,05457
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
22+0
|26
22
|2.763.335 (2023)
1.555.829 (2022)
|188,48882
247,67033
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|10+0+0+0+0
—
|5
—
|2.805.131 (2023)
— (2022)
|184,78619
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(Ücretli)
|TYT
|18+0+0+0+0
—
|11
—
|2.844.643 (2023)
— (2022)
|179,98300
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
4+0
|5
4
|2.856.720 (2023)
1.685.765 (2022)
|177,94793
240,97497
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)
|TYT
|58+0+0+0+0
—
|41
—
|2.873.926 (2023)
— (2022)
|173,84141
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|32+0+0+0+0
—
|21
—
|2.874.592 (2023)
— (2022)
|173,62759
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0+0+0+0
12+0
|11
4
|2.892.476 (2023)
Dolmadı (2022)
|161,89123
Dolmadı