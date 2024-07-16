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Haberler Yaşam Grafik Tasarım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Grafik Tasarım Taban Puanları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:58

Grafik Tasarım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Grafik Tasarım Taban Puanları ve Kontenjanları

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Grafik Tasarım bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar Grafik Tasarım 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin arasında yer alıyor. Grafik Tasarım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. Grafik Tasarım 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Grafik Tasarım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Grafik Tasarım Taban Puanları ve Kontenjanları

Grafik Tasarım 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 2 yıllık ön lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden terciğhlerini gerçekleştirebilecek. Grafik Tasarım sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, İşletme bölümü taban puanları 2024…

Grafik Tasarım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Grafik Tasarım Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 10
7		 227.433 (2023)
204.343 (2022)		 389,86903
394,49316
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 272.931 (2023)
226.371 (2022)		 378,39758
387,71823
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
6+0		 6
6		 281.850 (2023)
179.975 (2022)		 376,35790
402,78815
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 7
6		 333.698 (2023)
242.178 (2022)		 365,51771
383,26057
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3+0		 4
3		 372.435 (2023)
278.312 (2022)		 358,50440
373,91376
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 389.951 (2023)
401.511 (2022)		 355,51791
348,84666
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 391.590 (2023)
342.342 (2022)		 355,24820
359,79893
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 6
7		 398.728 (2023)
337.432 (2022)		 354,06498
360,80758
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 424.506 (2023)
424.854 (2022)		 350,01887
344,93286
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 7
7		 433.343 (2023)
354.637 (2022)		 348,69211
357,35508
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
3+0		 5
3		 458.695 (2023)
307.969 (2022)		 345,00558
367,07600
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 13+0+2+0+1
14+0		 14
14		 459.941 (2023)
449.193 (2022)		 344,82625
341,06673
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12+0		 14
12		 468.025 (2023)
414.148 (2022)		 343,68748
346,70188
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 7
7		 485.430 (2023)
508.678 (2022)		 341,29670
332,40726
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
6+0		 4
6		 486.900 (2023)
428.751 (2022)		 341,09641
344,30960
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
6+0		 4
6		 489.183 (2023)
558.325 (2022)		 340,78305
325,82473
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 489.588 (2023)
483.934 (2022)		 340,73036
335,88741
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9		 10
9		 492.369 (2023)
424.333 (2022)		 340,36283
345,02134
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 7
7		 502.337 (2023)
507.984 (2022)		 339,05576
332,49883
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 508.962 (2023)
481.791 (2022)		 338,18666
336,19794
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
13+0		 14
13		 511.619 (2023)
513.741 (2022)		 337,84099
331,72321
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 514.937 (2023)
507.438 (2022)		 337,40634
332,57739
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Porsuk Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 527.481 (2023)
523.377 (2022)		 335,79124
330,38920
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 532.587 (2023)
488.384 (2022)		 335,15377
335,25549
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
13+0		 13
13		 540.174 (2023)
494.897 (2022)		 334,24521
334,32832
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 542.781 (2023)
556.922 (2022)		 333,92208
326,00808
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
7+0		 5
7		 551.104 (2023)
604.126 (2022)		 332,90988
320,25483
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
13		 11
13		 552.384 (2023)
527.625 (2022)		 332,75195
329,81808
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8		 8
8		 562.505 (2023)
563.671 (2022)		 331,52714
325,16721
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 9
9		 564.749 (2023)
476.263 (2022)		 331,26316
337,00939
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 617.239 (2023)
593.582 (2022)		 325,22683
321,49866
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 620.160 (2023)
— (2022)		 324,90124
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 622.671 (2023)
1.263.399 (2022)		 324,62282
264,73764
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9		 7
9		 627.499 (2023)
576.038 (2022)		 324,09495
323,63048
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12+0		 13
12		 631.248 (2023)
567.777 (2022)		 323,67735
324,65245
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
6+0		 8
6		 638.280 (2023)
622.441 (2022)		 322,93261
318,14769
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 8
8		 656.118 (2023)
564.550 (2022)		 321,03479
325,05982
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 662.760 (2023)
669.293 (2022)		 320,35019
313,00855
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 667.453 (2023)
634.517 (2022)		 319,86353
316,79883
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 5
5		 669.895 (2023)
666.538 (2022)		 319,61763
313,30775
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 5
5		 674.306 (2023)
487.332 (2022)		 319,15102
335,40927
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 679.765 (2023)
619.979 (2022)		 318,59580
318,43455
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 683.886 (2023)
741.954 (2022)		 318,17324
305,55094
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 717.855 (2023)
688.688 (2022)		 314,83199
310,93586
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 758.683 (2023)
720.832 (2022)		 310,93198
307,64395
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 773.890 (2023)
731.473 (2022)		 309,51166
306,58047
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 823.496 (2023)
841.559 (2022)		 305,07579
296,27276
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3		 4
3		 824.833 (2023)
466.934 (2022)		 304,96274
338,38567
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 TYT 19+0+0+0+0
19+0		 19
19		 854.178 (2023)
917.407 (2022)		 302,39668
289,79259
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 919.477 (2023)
852.842 (2022)		 296,96763
295,27252
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 926.763 (2023)
1.137.603 (2022)		 296,37299
273,12174
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 928.472 (2023)
885.376 (2022)		 296,23532
292,47031
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Arsin Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 45+2+0+2+0
45+2		 48
47		 928.477 (2023)
844.673 (2022)		 296,23498
295,99984
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 956.704 (2023)
878.460 (2022)		 293,97360
293,06132
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0+0+0+0
34+0		 37
34		 960.748 (2023)
880.680 (2022)		 293,65467
292,86717
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20+0+20+0
800+20		 840
820		 964.424 (2023)
1.023.788 (2022)		 293,36470
281,37129
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Isparta Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 966.319 (2023)
914.477 (2022)		 293,21788
290,03623
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ferizli Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 979.588 (2023)
901.928 (2022)		 292,17342
291,08621
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.007.327 (2023)
948.011 (2022)		 290,06049
287,28006
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.009.944 (2023)
988.426 (2022)		 289,86555
284,08629
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Saray Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.066.375 (2023)
1.014.922 (2022)		 285,63048
282,04088
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Soma Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.078.735 (2023)
994.621 (2022)		 284,72575
283,61765
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 1.079.463 (2023)
1.289.924 (2022)		 284,66806
263,04838
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
42+0		 38
42		 1.093.368 (2023)
1.061.741 (2022)		 283,66675
278,54433
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 57+0+0+0+0
49		 57
49		 1.110.361 (2023)
1.048.802 (2022)		 282,42575
279,50323
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.110.727 (2023)
1.066.683 (2022)		 282,39999
278,18146
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
0		 1.111.312 (2023)
Dolmadı (2022)		 282,35568
Dolmadı
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.116.845 (2023)
1.092.181 (2022)		 281,95416
276,33339
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.116.845 (2023)
1.092.181 (2022)		 281,95416
276,33339
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.118.010 (2023)
1.190.819 (2022)		 281,86982
269,49074
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 12+0+0+0+0
8+0		 12
8		 1.132.295 (2023)
1.227.357 (2022)		 280,85780
267,07824
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
10+0		 10
10		 1.142.645 (2023)
1.455.942 (2022)		 280,12676
253,15921
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 85+0+0+0+0
79+0		 85
79		 1.146.282 (2023)
940.642 (2022)		 279,87066
287,87991
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.172.848 (2023)
1.228.377 (2022)		 278,01436
267,01105
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 49+0+0+0+0
41+0		 49
41		 1.189.699 (2023)
921.535 (2022)		 276,84020
289,45079
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 20+1+0+1+5
50+2		 27
52		 1.198.933 (2023)
1.149.969 (2022)		 276,18902
272,26110
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 20+1+0+1+5
50+2		 27
52		 1.198.933 (2023)
1.149.969 (2022)		 276,18902
272,26110
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.202.700 (2023)
1.163.080 (2022)		 275,92424
271,36592
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.232.611 (2023)
1.127.373 (2022)		 273,87575
273,83634
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.237.211 (2023)
1.169.112 (2022)		 273,56472
270,95014
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.297.966 (2023)
1.209.348 (2022)		 269,51669
268,25638
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.304.311 (2023)
1.223.420 (2022)		 269,10174
267,33583
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.308.637 (2023)
1.308.161 (2022)		 268,82201
261,91031
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.337.670 (2023)
1.266.201 (2022)		 266,94109
264,55449
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Bozüyük Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.345.065 (2023)
1.233.945 (2022)		 266,47261
266,64516
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Tasarım Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.355.236 (2023)
1.262.569 (2022)		 265,81759
264,78906
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
40		 46
40		 1.363.059 (2023)
1.247.920 (2022)		 265,30333
265,73456
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.372.193 (2023)
1.378.370 (2022)		 264,71747
257,65673
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.398.798 (2023)
1.430.346 (2022)		 263,02856
254,62578
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.409.243 (2023)
1.306.472 (2022)		 262,37066
262,01753
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 55+0+0+0+0
50+0		 55
50		 1.418.709 (2023)
1.295.250 (2022)		 261,77303
262,71218
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Soma Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 1.418.751 (2023)
1.419.632 (2022)		 261,77041
255,24310
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.421.957 (2023)
1.291.049 (2022)		 261,56975
262,97592
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 76+0+0+0+0
68+0		 76
68		 1.430.107 (2023)
1.157.192 (2022)		 261,06673
271,76849
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.446.732 (2023)
1.403.313 (2022)		 260,03717
256,19506
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Grafik Tasarımı
(Burslu)		 TYT 11+0+0+0+0
12+0		 11
12		 1.460.465 (2023)
1.742.507 (2022)		 259,19999
238,21221
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.473.534 (2023)
1.528.329 (2022)		 258,39731
249,14623
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.477.671 (2023)
1.256.484 (2022)		 258,13973
265,18164
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0+0+0+0
37+0		 40
37		 1.493.519 (2023)
1.618.786 (2022)		 257,17771
244,38156
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 7+0+0+0+0
4+0		 7
4		 1.508.554 (2023)
1.679.541 (2022)		 256,25966
241,28634
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
33+0		 30
33		 1.508.714 (2023)
1.426.558 (2022)		 256,24980
254,84780
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 82
82		 1.509.802 (2023)
1.427.495 (2022)		 256,18204
254,79085
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.510.638 (2023)
1.404.957 (2022)		 256,12969
256,09922
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.515.221 (2023)
1.500.265 (2022)		 255,85757
250,68287
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 48+0+0+0+0
40+0		 48
40		 1.559.695 (2023)
1.294.702 (2022)		 253,22085
262,74466
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 1.579.704 (2023)
1.610.350 (2022)		 252,04320
244,81680
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 31+0+0+0+0
34+0		 31
34		 1.588.621 (2023)
1.576.445 (2022)		 251,51364
246,58766
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
62+0		 67
62		 1.604.134 (2023)
1.538.477 (2022)		 250,60429
248,59838
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.620.902 (2023)
1.768.003 (2022)		 249,62826
236,98583
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 20+1+0+1+0
20+1		 21
21		 1.622.166 (2023)
1.611.476 (2022)		 249,55485
244,76009
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 53+0+0+0+0
47+0		 53
47		 1.626.366 (2023)
1.459.820 (2022)		 249,30840
252,94295
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.636.013 (2023)
1.646.000 (2022)		 248,75277
242,98801
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 79+0+0+0+0
76+0		 79
76		 1.646.359 (2023)
1.342.631 (2022)		 248,15078
259,80582
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.683.382 (2023)
1.739.729 (2022)		 246,02776
238,34396
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Mucur Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 58
57		 1.684.031 (2023)
1.759.362 (2022)		 245,99462
237,40215
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli)		 TYT 48+0+0+0+0
42+0		 48
42		 1.686.066 (2023)
1.693.565 (2022)		 245,87797
240,58908
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
 42
 1.699.484 (2023)
— (2022)		 245,12145
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Tasarım Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.721.772 (2023)
1.725.451 (2022)		 243,85964
239,03066
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.732.198 (2023)
1.702.372 (2022)		 243,27370
240,15666
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.741.609 (2023)
1.807.539 (2022)		 242,74381
235,13136
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.746.521 (2023)
1.803.292 (2022)		 242,47190
235,33287
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.769.073 (2023)
1.810.302 (2022)		 241,22020
235,00078
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.769.467 (2023)
1.809.908 (2022)		 241,19931
235,01969
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.772.999 (2023)
1.958.614 (2022)		 240,99650
228,36492
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
59+2		 64
61		 1.774.304 (2023)
1.926.993 (2022)		 240,92248
229,73288
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
4+0		 5
4		 1.774.702 (2023)
1.645.651 (2022)		 240,90204
243,00739
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.779.749 (2023)
1.851.803 (2022)		 240,62745
233,08866
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
34+0		 38
34		 1.787.015 (2023)
1.349.713 (2022)		 240,23647
259,37654
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 65+0+0+0+0
65+0		 65
65		 1.793.546 (2023)
1.621.265 (2022)		 239,87834
244,25676
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 45+2+0+2+0
46+2		 49
48		 1.802.876 (2023)
1.889.863 (2022)		 239,36892
231,37711
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.812.926 (2023)
1.821.895 (2022)		 238,82278
234,47200
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İskilip Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.820.328 (2023)
1.828.865 (2022)		 238,42419
234,14692
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 28+0+0+0+0
35+0		 28
35		 1.820.940 (2023)
1.891.127 (2022)		 238,39275
231,31904
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.821.624 (2023)
2.184.826 (2022)		 238,35592
218,99276
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0+0+0+0
20		 20
20		 1.839.479 (2023)
1.865.269 (2022)		 237,37760
232,47647
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.862.902 (2023)
1.937.338 (2022)		 236,11943
229,28727
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 79+0+0+0+0
77		 79
77		 1.896.102 (2023)
1.830.812 (2022)		 234,33013
234,05582
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 2+0+0+0+0
3+0		 2
3		 1.923.300 (2023)
1.619.930 (2022)		 232,89609
244,32563
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 82+0+0+0+0
76+0		 82
76		 1.974.539 (2023)
1.547.001 (2022)		 230,19109
248,14330
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
42+0		 47
42		 2.008.007 (2023)
2.038.915 (2022)		 228,45090
224,96914
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 54+0+0+0+0
47+0		 54
47		 2.009.150 (2023)
1.790.202 (2022)		 228,39087
235,94057
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 29+0+0+0+0
23+0		 29
23		 2.032.479 (2023)
1.741.743 (2022)		 227,19612
238,24873
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İngilizce)(%50 İndirimli)		 TYT 43+0+0+0+0
35+0		 43
35		 2.150.407 (2023)
2.025.272 (2022)		 221,20855
225,54393
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
43+0		 47
43		 2.150.750 (2023)
1.745.032 (2022)		 221,19252
238,09464
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
25+0		 34
25		 2.178.880 (2023)
2.380.211 (2022)		 219,78595
211,15861
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
51		 47
51		 2.206.231 (2023)
2.133.330 (2022)		 218,43150
221,05457
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
22+0		 26
22		 2.763.335 (2023)
1.555.829 (2022)		 188,48882
247,67033
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 10+0+0+0+0
 5
 2.805.131 (2023)
— (2022)		 184,78619
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(Ücretli)		 TYT 18+0+0+0+0
 11
 2.844.643 (2023)
— (2022)		 179,98300
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
4+0		 5
4		 2.856.720 (2023)
1.685.765 (2022)		 177,94793
240,97497
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli)		 TYT 58+0+0+0+0
 41
 2.873.926 (2023)
— (2022)		 173,84141
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Grafik Tasarımı
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 32+0+0+0+0
 21
 2.874.592 (2023)
— (2022)		 173,62759
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Grafik Tasarımı
(%50 İndirimli)		 TYT 13+0+0+0+0
12+0		 11
4		 2.892.476 (2023)
Dolmadı (2022)		 161,89123
Dolmadı
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Grafik Tasarım Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS || Özel ve Devlet Üniversiteleri Grafik Tasarım Taban Puanları ve Kontenjanları
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