Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 15:18

Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan talep toplama işlemlerinin sona erdiği Graintürk halka arz sonuçları için yatırımcılar bekleyişe başladı. 400 milyon TL'ye kadar çıkan halka arz büyüklüğü, yatırımcılara 17,60 TL'den eşit dağıtım şekilde sunuldu. Yatırımcılar Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. GRTRK bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bayram tatili yüzünden borsalar pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Peki, Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında detaylar

Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN NE KADAR?

Pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 440 Milyon TL olarak belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GRAİNTÜRK TARIM SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arz sonuçları bayram tatilinden sonra açıklanması bekleniyor.

Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Graintürk Tarım halka arz borsa işlem tarihi ve sonuçları hakkında araştırma yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan GRTRK bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar'da bayramdan sonra işlem görmesi bekleniyor. Peki, Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

SON DAKİKA