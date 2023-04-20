Haberler Yaşam Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 20.04.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 15:18

Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan talep toplama işlemlerinin sona erdiği Graintürk halka arz sonuçları için yatırımcılar bekleyişe başladı. 400 milyon TL'ye kadar çıkan halka arz büyüklüğü, yatırımcılara 17,60 TL'den eşit dağıtım şekilde sunuldu. Yatırımcılar Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. GRTRK bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bayram tatili yüzünden borsalar pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Peki, Graintürk halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında detaylar