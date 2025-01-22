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Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:56
Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!
Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü otelinin gecelik fiyatının ise 38 bin TL olduğu öğrenildi. Geceliği 38 bin TL olan otelde yangın söndürme sisteminin yetersiz kalması ihmal iddiasını güçlendirdi. Tatil sitelerindeki fotoğraflarda ise tamamen ahşap olan otelin odalarında da ahşap malzemelerin yoğunlukta oluşu dikkat çekti. İşte otelin yangından önce ve sonra çekilen görüntüleri...