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Haberler Yaşam Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:56

Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü otelinin gecelik fiyatının ise 38 bin TL olduğu öğrenildi. Geceliği 38 bin TL olan otelde yangın söndürme sisteminin yetersiz kalması ihmal iddiasını güçlendirdi. Tatil sitelerindeki fotoğraflarda ise tamamen ahşap olan otelin odalarında da ahşap malzemelerin yoğunlukta oluşu dikkat çekti. İşte otelin yangından önce ve sonra çekilen görüntüleri...

Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!

Son dakika: Kartalkaya Kayak Merkezi'nin ünlü otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı.

Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler kısa süre içinde tüm oteli sardı. Korkunç olayda 76 vatandaşımız kurtarılamadı.

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Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!

Yangının 4. kattaki restoranda başladığı iddiası ortaya atıldı. Sömestr tatili nedeniyle otelin dolu olduğu ve 234 kişinin konakladığı ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!

İnsanların canlarını kurtarmak için camlardan çarşaflarla kurtulmaya çalıştığı otelin gecelik fiyatının ise iki kişi için 38 bin 625 TL olduğu anlaşıldı.

Grand Kartal Otel’in gecelik fiyatı 38 bin TL! İşte yangından önceki görüntüler: Her yer ahşap!

10 kişinin can verdiği otelde; Yangın söndürme sisteminin zayıf olması ve alevleri kontrol altına alamaması ise ihmal ihtimalini akıllara taşıdı.

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