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Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:50

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçlarıyla ilgili heyecan dorukta. Her yıl milyonlarca kişinin hayalini kurduğu bu çekiliş, kazananlara Amerika'da yeni bir yaşam kurma fırsatı sunuyor. Bu yıl başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçları öğrenmek için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?

Green Card başvuruları, bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Ekim ve Kasım aylarında yapılan başvuruların ardından, gözler sonuçların açıklanacağı DV Lottery'nin resmi web sitesine çevrildi. Peki, 2025 Green Card sonuçları hangi tarihte açıklanacak, başvuru sahipleri sonuçlarını nasıl ve nereden öğrenebilecek? İşte, ayrıntılar...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card başvuru sonuçları genellikle her yıl Mayıs ayında açıklanmaktadır. Geçtiğimiz yıl, başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. Bu yıl da başvuru sonuçlarının Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. DV-2026 katılımcılarının onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamaları önemlidir.

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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Green Card başvuru sonuçlarına, başvurunuzun değerlendirildiği tarihlerde resmi olarak www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuruların sonucu, yalnızca bu resmi site üzerinden doğrulanabilir ve herhangi bir üçüncü taraf platformundan alınan bilgiler güvenilir olmayabilir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD NASIL ALINIR?
Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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