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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:50
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zman, hangi tarihte açıklanacak?
Green Card başvuru sonuçlarıyla ilgili heyecan dorukta. Her yıl milyonlarca kişinin hayalini kurduğu bu çekiliş, kazananlara Amerika'da yeni bir yaşam kurma fırsatı sunuyor. Bu yıl başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sonuçları öğrenmek için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?