GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı ile evlenmek, aile birleşimi, yatırım yaparak göçmenlik, iş aracılığıyla sponsorluk ve sığınma başvurusu gibi seçenekler yer alır. Ancak, en fazla başvuru alan ve her yıl düzenli olarak yapılan yöntem, şansa dayalı DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin Amerika'da yeni bir hayat kurma fırsatını elde etmelerini sağlar.