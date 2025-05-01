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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
17:51
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Amerika'da oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında alınan DV-2026 başvurularının sonuçları, mayıs ayında açıklanacak. Başvuru sahipleri, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?