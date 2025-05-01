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Giriş Tarihi: 01.05.2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:51

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Amerika'da oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında alınan DV-2026 başvurularının sonuçları, mayıs ayında açıklanacak. Başvuru sahipleri, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DV-2026 çekilişi kapsamında başvurularını 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları açıklanmış mı? İşte detaylar...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin başvurduğu DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde öğle saatlerinde (EDT) erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden öğrenebilecekler.

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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sonuçları görüntülemek isteyen katılımcıların, başvuru sırasında aldıkları onay numarası, soyadı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarıyı dikkate aldıktan sonra "Continue" butonuna tıklayarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Ayrıca, DV-2026 başvurusu yapan kişilerin, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026'ya kadar güvenli bir şekilde saklamaları önemlidir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı ile evlenmek, aile birleşimi, yatırım yaparak göçmenlik, iş aracılığıyla sponsorluk ve sığınma başvurusu gibi seçenekler yer alır. Ancak, en fazla başvuru alan ve her yıl düzenli olarak yapılan yöntem, şansa dayalı DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin Amerika'da yeni bir hayat kurma fırsatını elde etmelerini sağlar.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI GÜNDEMDE 2025: Green Card sonuçları belli oldu mu, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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