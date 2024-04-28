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Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 (Yeşil Kart) Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
22:26
Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 (Yeşil Kart) Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Green Card sonuçları sorgulama DV Lottery ekranı üzerinde takip başladı. Teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulama yapacak başvuru sahipleri sonuç tarihine odaklandı. Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Amerika'da oturum ve çalışma izni almak üzere müracaatlarını yapanlar sonuç bekliyor. Peki, 2024 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, çekilişe dair merak edilenler...