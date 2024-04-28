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Haberler Yaşam Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 (Yeşil Kart) Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 22:26

Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 (Yeşil Kart) Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Green Card sonuçları sorgulama DV Lottery ekranı üzerinde takip başladı. Teyit numarası (Confirmation Number) ile sorgulama yapacak başvuru sahipleri sonuç tarihine odaklandı. Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Amerika'da oturum ve çalışma izni almak üzere müracaatlarını yapanlar sonuç bekliyor. Peki, 2024 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, çekilişe dair merak edilenler...

Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Green Card sonuçları sorgulama için geri sayım başlarken başvuru sahipleri çekilişe odaklandı. Geçtiğimiz yıl tamamlanan başvuruların ardından sonuç tarihi açıklanmıştı. Yeşil Kart başvuruları ne zaman açıklanacak belli oldu. Bu noktada gözler DV Program üzerine hazırlanan resmi internet adresinde. Peki; 2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvurusu 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden alındı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini tamamladı.

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Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Green Card sonuçları sorgulama ekranı | 2024 Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA İNGİLİZCE ŞARTI VAR MI?

Green Card yani Yeşil Kart başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

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