Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:46
GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: E-Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı mı?
KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar E-devlet ekranından sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İkamet ettikleri şehirlerin dışında üniversite eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak üzere işlemlerini gerçekleştirdiler. Üniversite kayır işlemlerinin de sonlanmasıyla birlikte yurtlara yerleştirme başlayacak. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?