Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:46

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: E-Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar E-devlet ekranından sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İkamet ettikleri şehirlerin dışında üniversite eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak üzere işlemlerini gerçekleştirdiler. Üniversite kayır işlemlerinin de sonlanmasıyla birlikte yurtlara yerleştirme başlayacak. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: E-Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı mı?

GSB yurt başvuru sonuçları gündemde. Başvuru işlemlerinin üzerinden 10 gün geçerken gözler e-Devlet ekranına yöneldi. KYK yurt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı ile ilk ödemelerini gerçekleştirecek. İşte GSB KYK yurt başvuru sonuçları

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: E-Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da son buldu.
KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de ilan edilmişti. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: E-Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı mı?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: E-Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı mı?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
- Gazi ve gazi çocukları,
- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
- Devlet koruması altında olanlar,
- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: E-Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT BAŞVURUSU 12 KURUM TARAFINDAN İNCELENECEK
Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

SON DAKİKA